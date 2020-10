Novecojis vai nekvalitatīvs iekšējais elektrotīkls bojā ikdienā izmantojamās elektroiekārtas un rada ne vien ugunsgrēku, bet arī elektrotraumu riskus, atgādina AS "Sadales tīkls". Uzņēmums aicina mājokļu saimniekus regulāri pārbaudīt elektroinstalāciju tehnisko stāvokli, piesaistot sertificētus speciālistus.

Pērn Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests reģistrējis kopumā ap 9000 ugunsgrēku, no kuriem aptuveni 3300 izcēlušies dažādās dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās. Katru trešo ēku ugunsgrēku izraisījusi klienta īpašumā esoša nedroša elektroinstalācija vai bojātas elektroierīces.

"Sadales tīkla" speciālisti, iestājoties gada tumšajam un aukstajam laikam, kas var palielināt elektroierīču lietošanas intensitāti, aicina iedzīvotājus pārliecināties, ka īpašuma iekšējais elektrotīkls ir drošs un nepieciešamības gadījumā tā tehnisko pārbaudi vai remontdarbus uzticēt sertificētam speciālistam.

Kā "Tava Māja" uzsver AS "Sadales tīkls" pārstāve Alīna Kozlovska, nedroša elektroinstalācija, kā arī savu laiku nokalpojušas, bojātas elektroierīces ir bieži ugunsgrēku cēloņi. Ja juridiskajiem vai privātajiem klientiem piederošie iekšējie elektrotīkli ir nolietojušies, bojāti vai nepareizi ierīkoti, rodas strāvas noplūde, kas var ne vien bojāt pie strāvas pieslēgtas ierīces, bet izraisīt arī īssavienojumu un materiālu aizdegšanos. Nereti īssavienojumi rodas elektroinstalācijas savienojumu vietās, piemēram, kontaktligzdās.

Otrs lielākais risks, ko var radīt nedroša elektroinstalācija un nedrošas iekārtas, saistīts ar elektrotraumām. Šī gada deviņos mēnešos elektrotraumas iedzīvotāju elektroietaisēs ir guvuši 59 cilvēki, no kuriem 17 cietušie ir bērni. Diemžēl 10 gadījumos traumas bijušas ar letālām sekām.

Elektroinstalācija jāpārbauda vismaz reizi 10 gados

Parasti elektroinstalācijas vadi ir paslēpti sienās, neļaujot iemītniekiem redzēt to reālo stāvokli, tomēr, gluži kā veicot tehnisko apkopi automašīnai, arī elektroinstalācija ir regulāri jāpārbauda un jāuztur drošā stāvoklī. Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem, katram nekustamā īpašuma īpašniekam vismaz reizi 10 gados jāpārbauda gan elektroinstalācija, gan arī zemējuma un zibensaizsardzības ierīces. Ja noteiktais termiņš ir nokavēts, tad pārbaude jāveic nekavējoties! Ja apgaismojuma spuldzi iedzīvotāji visbiežāk nomaina paši, tad elektrotīkla pārbaudi un izbūvi gan jāuztic tikai sertificētiem speciālistiem.

Sertificēto speciālistu kontaktinformācija pieejama:



Par drošu elektroinstalāciju svarīgi parūpēties arī kāpņu telpā, kas ir ēkas apsaimniekotāja pienākums. Daudzviet ēku kāpņu telpās esošajās elektrības sadalnēs ir vadu jūklis – elektrības un telekomunikāciju vadi mēdz brīvi karāties, būt savijušies kopā un krāt putekļus. Šāda situācija apdraud gan ēkas iedzīvotājus, gan pašu ēku, jo negaidīts īssavienojums var radīt neatgriezeniskus bojājumus elektroiekārtās, kā arī radīt ugunsgrēka vai elektrotraumu riskus.

Nedrošs iekšējais elektrotīkls var izraisīt arī elektroapgādes pārtraukumus

Bieži nedrošs elektrotīkls ir iemesls, kādēļ īpašumā pēkšņi pazūd elektrība vai nesaprotamu iemeslu dēļ pieaug elektrības patēriņš. Kā stāsta Kozlovska, "Sadales tīkla" darbinieki katru mēnesi konstatē vairākus simtus gadījumu, kad elektroapgādes pārtraukumu iemesls meklējams nevis "Sadales tīkla" elektroietaisēs, bet gan ēku iekšējos elektrotīklos. Šādos gadījumos bojājums, piesaistot sertificētu elektriķi, jānovērš pašam klientam.

Ja īpašumā pēkšņi pazūd elektrība, vispirms jāpārbauda automātslēdžus vai drošinātājus, ko sarunvalodā mēdzam dēvēt par korķiem – vai tie nav atslēgušies. Ja ar tiem viss ir kārtībā, tas nozīmē, ka elektroenerģijas pārtraukuma cēlonis varētu būt bojājums "Sadales tīkla" elektroietaisēs, nevis īpašuma iekšējā elektrotīklā.

Kā rīkoties, ja pazudusi elektrība?

Var aplūkot "Sadales tīkls" mājaslapā esošo digitālo karti, kur ir pieejama aktuālā informācija par elektroenerģijas atslēgumiem;

Ja atslēgums konkrētajā adresē nav atzīmēts digitālajā kartē, bojājums ir jāpiesaka "Sadales tīklam", zvanot uz bojājumu pieteikšanas tālruni 8404;

Ja atslēgums digitālajā kartē ir reģistrēts, bojājums atkārtoti nav jāpiesaka;

Operatīvākas informācijas saņemšanai var reģistrēties arī mājaslapā "e-st.lv". 20 minūšu laikā kopš bojājuma reģistrēšanas mājaslapas reģistrētie lietotāji saņems informāciju par elektroapgādes atslēgumu īsziņas vai e-pasta veidā.

Bieži "izsit korķus" – vērsies pie elektriķa!



Automātslēdžu vai drošinātāju galvenais uzdevums ir pasargāt cilvēku un īpašumu no nelaimes. Ja mājoklī ir bojāta elektroinstalācija vai kāda elektroiekārta, tie atslēdzas, pasargājot īpašumu no ugunsgrēka vai cilvēku no strāvas trieciena. Tie var atslēgties arī gadījumos, ja elektrotīkls ir pārslogots, jo daudzviet ēku elektroinstalācija ir novecojusi un nav piemērota arvien pieaugošajam elektrības patēriņam. Pie šāda elektrotīkla vienlaicīgi pieslēdzot vairākas jaudīgas iekārtas, rodas pārslodze un automātslēdzis drošības nolūkos atslēgsies. Jebkurā no situācijām "Sadales tīkls" pārstāve iesaka konsultēties ar sertificētu elektriķi, kas palīdzēs novērst problēmu. Tas ir būtiski no drošības viedokļa, jo bieža drošības slēdžu atslēgšanās var signalizēt par bojātu vai regulāri pārslogotu īpašuma iekšējo elektrotīklu.