RNP dzīvojamo māju atjaunošanas projektā pieteicis vēl 13 projektus

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektu attīstības finanšu institūcijas "Altum" programmā, kas norisinās no 2016. gada līdz 2023. gadam, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) pieteicis vēl 13 projektus, kā rezultātā to kopskaits sasniedz 114, informē uzņēmuma pārstāvis Krists Leiškalns.

Kā atgādina Leiškalns, šī gada 11. janvārī "Altum" paziņoja, ka noslēdz jaunu projektu pieteikumu pieņemšanu programmā, taču RNP turpināja strādāt ar tām dzīvojamās mājas biedrībām un dzīvokļu īpašnieku kopībām, kas bija pieņēmušas lēmumu par dalību dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas programmā.

""Apzinoties to darbu apjomu, kas jāveic ēkas atjaunošanas procesā, neizslēdzot iespēju, ka atsevišķi projekti var tikt atsaukti no dalības "Altum" programmā, mēs turpinājām mērķtiecīgi strādāt, lai nekavējoties varētu iesniegt visu nepieciešamo dokumentāciju "Altum" par tām mājām, kas palika "aiz strīpas" šā gada sākumā. Esam gandarīti, ka šobrīd esam iesnieguši vēl 13 projektu pieteikumus energoefektivitātes paaugstināšanas programmai, tādējādi kopā no RNP puses "Altum" programmai ir pieteikti 114 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšana projekti, kuru realizācija plānota trīs gadu periodā," uzsver RNP valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis.

Savukārt Leiškalns skaidro, ka pašreiz esošo energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizācija "Altum" programmā notiek dažādās stadijās – daļai dzīvojamo māju tiek izstrādāts un saskaņots tehniskais projekts, bet citai daļai jau pavisam drīz tiks uzsākti mājas atjaunošanas remontdarbi. Kā informē RNP pārstāvis, piecas RNP apsaimniekošanā esošās mājas ir jau atjaunotas "Altum" programmas ietvaros. Ir paredzēts, ka 2021. gadā tiks pabeigti 34 dzīvojamo māju atjaunošanas projekti.

Uzņēmums uzsver, ka Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums ir nozīmīgs atbalsts daudzdzīvokļu namu sakārtošanā, jo, vērtējot mājsaimniecību spēju veikt ilgtermiņa ieguldījumus mājokļa atjaunošanā, var secināt, ka uzkrājumu veidošana notiek visai lēni, bet nepieciešamie ieguldījumi ir ievērojami. Kā norāda RNP, dzīvojamās mājas atjaunošana ir ne tikai veids, kā dzīvot sakoptā vidē, bet arī dzīvot energoefektīvi un samazināt ikmēneša rēķinu par izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem.