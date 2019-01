Kā mudināt bērnus tīrīt savu istabu

Istabu tīrīšana nav nekāds vieglais darbiņš, bet tas mājā nav jādara vienam cilvēkam, tīrīšnas darbos ir jāiesaista visa ģimene, tajā skaitā arī bērni.

Bērnu motivēšanai talkā nāks portāla "The Spruce" sarūpētie padomi, kas būs liels palīgs, lai mazos ķiparus mudinātu sakopt savu istabu.

Mazākiem bērniem palīdz vecāki

Kā skaidro portāls, tad bērniem, kuri ir mazi - tīrīšanas talkā palīgā nāk vecāki, kuri pamāca un parāda, lai tīrīšana viņiem nešķistu kā neiespējamā misija. Tīrīšanu jāmāca jau no mazotnes, nevis jāatceras vien tad, kad viņš jau ir sasniedzis spuraino pusdaudžu vecumu, kad argumenti par netīrīšanu birs kā no pārpilnības raga. Ja bērns spēlējas ar mantiņām, tad dari viņam zināmu, ka pēc spēlēšanās mantiņas ir jāsaliek tur, kur tās sākotnēji stāvēja, proti, kastē.

Dod bērnam padomus

Saprotams, ka neviens nav piedzimis jau ar zināšanām par un ap tīrīšanas knifiņiem. Tā vietā, lai tikai norādītu: "Satīri savu istabu!", pamāci, kas jādara, lai istaba būtu tīra. Pamāci, kā ieslēgt putekļu sūcēju, parādi, kuri līdzekļi ir domāti tīrīšanas darbiem, kā arī izstāsti bērnam citus noderīgus knifiņus. Piemēram, to, ka mantiņas no grīdas vajag savākt, lai tās nemētātos pa visu māju. Šis, protams, prasīs diezgan lielu pacietību, jo varbūt ķipariem būs daudz jautājumu, tāpēc neesi agresīvs atbildēs. Atceries, ka visi reiz bijām mazi, daudz ko nemācējām un nezinājām, bet vecāki bija tie, kas veltīja savu laiku, lai mums to iemācītu.

Sagatavo darāmo darbu sarakstu

Ja bērni jau māk lasīt, tad viņiem var izveidot darāmo darbu sarakstu. Ja darbiņš izdarīts, tad var ievilkt ķeksīti. Arī mazākajiem bērniem var izveidot šādu sarakstu, bet tad to vajadzētu papildināt ar ilustratīviem zīmējumiem. Vari būt radošs un zīmēt pats, bet sagataves var atrast arī internetā.

Pārvērt tīrīšanu rotaļā

Protams, jūs noteikti piekritīsiet, ka tīrīšana nav nekāda spēle, bet bērniem to var padarīt jautru un aizraujošu. Kā iesaka portāls, tad bērnam var iedot zvaniņu - ja viņš ir pabeidzis savu uzdevumu, viņš var ieskandināt zvanu. Vai arī var uzlikt taimeri, lai bērnā rosinātu sacensību garu, proti, cik ātrā laikā viņš var sakārtot uz grīdas izsvaidītās mantas.

Izmanto grozus vai kastes

Kā uzsver "The Spruce", kastes un grozi ir vecāku labākie draugi, kad pienāk kārtošanas laiks. Kastes dažādos veikalos var sameklēt pa visai izdevīgu cenu, tāpēc neskopojies un iegādājies arī tādas sava bērna istabā. Bērni var nezināt, kur katru lietu novietot, tāpēc iegādātā kaste vai grozs kalpos par lielisku vietu, kur salikt mantas.

Piedāvāt labumus

Jā, protams, šādi var izlutināt bērnu, jo viņš tiek "piekukuļots," bet ir jāizvērtē, kādi labumi tie ir. Kā skaidro portāls, tad nav uzreiz bērnam jāpiesola nauda vai konfektes. Ja plānā ir ģimenes filmu vakars, tad var pateikt, ka katram jāiztīra noteikta istaba mājā, lai visi kopīgi varētu skatīties filmu. Rezultātā būs tīra māja, kā arī kopīgi pavadīts laiks ar saviem mīļajiem.