Kādas ir piemērotākās krāsas bērnistabai un kāda ir to ietekme

Krāsām ir spēja iedvesmot, nomierināt, radīt patīkamu satraukumu, kā arī gluži pretēji – nomākt un veicināt neomulīgu sajūtu. Ļoti svarīgi izvēlēties pareizo krāsu bērnistabai, jo jaunākie mājas iemītnieki ir īpaši jūtīgi pret to radīto ietekmi telpā. Turpinājumā iepazīsties ar "Houzz" ekpertu skaidrojumiem, kuras krāsas bērnistabā palīdzēs mazajam koncentrēties un kļūt mierīgākam.

Sākumā gan vērts piebilst – viena recepte arī šajā gadījumā nav piemērojama visiem bērniem, tāpēc vecāki var ļauties eksperimentēšanai un bērnu uzvedības novērošanai.

Sarkana

Šī krāsa telpā liek ieplūst enerģijai, tāpēc arī manāmi uzlādē katru, kurš tajā atrodas. Taču pārāk liels sarkanās krāsas izmantojums bērnistabā var būt arī pārāk uzbrūkošs, raisot agresivitāti un grūtības fokusēties darāmajiem darbiem. Sarkanā krāsa ir labs variants akcentiem, taču to nevajadzētu izmanto telpā, kurā dzīvo bērns, kurš jau pēc dabas ir ļoti aktīvs.

Oranža

Šī nav viena no tām krāsām, kuru interjerā izmanto īpaši bieži, taču to raksturo dzīvesprieks un siltums. To nevarētu saukt par ļoti nomierinošu, taču fantāziju raisošu krāsu gan, kas ar savu piesātinājumu var būt labs variants bērnistabai.

Dzeltena



Dzeltena krāsa tiek asociēta ar prieku un mundrumu. Ja tiks izvēlēta pārāk spilgta dzeltenā krāsa, tā var radīt nevajadzīgu uzbudinājumu, taču maigie toņi iet roku rokā ar spēju koncentrēties. Tie nebūs ļoti acīs krītoši, taču gaišums ienesīs telpā patīkamāku noskaņu un uzlabos mazajam garastāvokli.

Lai negribētos apzīmēt skaistās, gaišās sienas, bērnistabā noteikti jāpadomā par iespējām, kur bērns varēs radoši izpausties. Dažādas noderīgas idejas vari atrast šajā rakstā.

Zaļa

Ņemot vērā, ka šī ir galvenā dabas krāsa, tās izmantojums telpā atstās nomierinošu iespaidu gan uz bērnu, gan arī pieaugušo. Šī noteikti nav tā krāsa, kuru vajadzētu izvēlēties tikai detaļām – droši var dot tai priekšroku gan sienu krāsojumā, gan gultasveļā, paklāja un mēbeļu izvēlē.

Zila

Zilā krāsa telpā rada teju vai pretēju efektu sarkanajai – tā mazina agresijas sajūtu, nomierina un nevajadzīgi nesatracina. Ja bērns bieži ir kašķīgs un dusmu uzplūdi jūsmājās ir regulāra ikdienas sastāvdaļā, šādas krāsas istaba var būt viens no veidiem, kā bērnam palīdzēt no šādiem ieradumiem tikt vaļā.

Violeta

Šī tiek dēvēta par karalisku krāsu un iet roku rokā ar ambīcijām un pārliecību pār sevi. Tāpat to saista arī ar gudrību, garīgumu un radošumu. Violetā krāsa raisa emocijas, taču pēc dabas emocionālu bērnu istabās labāk pieturēties pie krāsas izmantojuma tikai detaļās.

Rozā

Lai gan rozā krāsa parasti tiek rakturota kā meitenīga, tā var atstāt nomierinošu efektu uz abiem dzimumiem – svarīgākais ar tās izmantojumu nepārspīlēt. Ja rozā krāsa izmantota pārmērīgā daudzumā, bērnam tā var dikti ātri apnikt, tāpēc to labāk kombinēt ar neitrālām krāsām.

Balta

Nevēloties telpā radīt slimnīcām raksturīgu vidi, tikai baltās krāsas izmantojumam parasti tiek vilkta trekna strīpa. Taču tā nebūt nav – arī baltā krāsa bērnistabā ar elementiem gaiši pelēkos toņos var radīt glītu kombināciju. Šādā variantā arī telpā izskatīsies nedaudz plašāka.



Ja nevari izlemt kādā krāsā iekārtot vai pārkrāsot savu guļamistabu, krāsaini, iedvesmojoši piemēri atrodami šajā rakstā.