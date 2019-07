Dzīve šaurībā: kā vienistabas dzīvoklī atrast vietu gultai

Dzīvei vienistabas dzīvoklī ir ne tikai plusi, piemēram, mazāk jāatlicina laiks uzkopšanas darbiem, bet arī savi mīnusi – visām mēbelēm tur nebūs vietas, tāpēc nāksies izdomāt, kā visu iekārtot tā, lai ierūmētos arī gulta.

Iedvesmojoties no portāla "Furnish Home", aplūkojam idejas, kā vienistabas dzīvoklī atlicināt vietu arī gultai. Kā vēsta portāls, ideālā gadījumā arī dzīvokļa vide ir radīta tāda, kas mazo telpu vizuāli paplašinās, piemēram, gaišu krāsu izvēle mēbelēm un aksesuāriem, kā arī mēbeles izvēlētas vieglas, ne smagnējas. Ja nepieciešams, tad telpā var novietot arī spoguļus, kas radīs vizuālu viltību, ka telpa ir lielāka.

"Furnish Home" no sākuma rosina arī apdomāt to, vai vēlaties slēpt savu gultu no ciemiņu acīm. Ja jums nepatīk milzīga gulta, kas visiem redzama kā uz delnas, tad jālemj par labu dīvānam, kuru var veikli salocīt un tikpat ātri pārvērst par guļvietu.

Gultu var bīdīt nišā un tad ar aizkariem to paslēpt. Ļoti labi, ja aizkari būs izvēlēti sienas krāsā.

Var arī lemt par labu bārkstīm vai pat žalūzijām, kas ir nedaudz nepierastāks variants, jo tomēr žalūzijas lielākoties izmanto kā logu dekoru.

Portāls mudina arī gultu vai citas mēbeles telpā novietot uz podestiem, jo tas būs labākais risinājums tiem, kuri savā dzīvoklī grib atrast ekstra brīvo platību. Gultu var iebūvēt arī šajā podestā, bet pēc tam izvilkt.

Gulta pie griestiem – šis ir vēl viens izplatīts variants, kas ļoti ies pie sirds tieši bērniem, kā arī studentiem. Apakšā var būt darba galds, bet virs tā ir gulta.

Gulta un skapis – divi vienā. Ja nav vēlme rādīt citiem savu gultu, tad to var paslēpt skapī.

