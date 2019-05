Guļamistabu iekārtojumi: kādi varianti slēpjas aiz Rīgas dzīvokļu durvīm

Ja virtuvē parasti tiek gatavoti kulinārie brīnumi, vannasistabā baudīta ūdens relaksācija, bet viesistabā – pavadīts laiks ģimenes un draugu lokā, tad guļamistaba ir tā vieta, kur ļauties saldiem sapņiem, brokastīm gultā un netraucētai laika baudīšanai guļus stāvoklī. Šoreiz piedāvājam ielūkoties, cik daudzveidīgi guļamistabu iekārtojumi iecienīti galvaspilsētas dzīvokļos.

Bez galvenās mēbeles jeb gultas šajā telpā iztikt nevar. Protams, vienmēr ir iespējams izlīdzēties ar matracīti, kas nolikts uz grīdas, taču parasti šis ir tikai pagaidu variants, kamēr tiek atvēlēti līdzekļi vai laiks gultas iegādei. Ja gulta un drēbju skapis ir vienojošie elementi gandrīz visās guļamistabās, tad atšķirīgo vidū minami paklāji, gaismekļi, unikāli dizaina elementi, dekoratīvie spilveni un segas, naktsskapīši, telpaugi, spoguļi un vēl daudzas citas lietas.

Arī krāsas ir ļoti atšķirīgas, sākot no klasiskajiem melnbaltajiem un ieturētajam skandināvu stilam raksturīgajiem toņiem līdz izteiksmīgiem krāsu salikumiem, kas kādam var likt pat nožilbt. Tāpat arī izmēri ir ļoti dažādi, taču omulību ar konkrētiem elementiem var ieviest pat visplašākajā un tumšākajā telpā. Vairāk lasi šeit.

Liela nozīme guļamistabās ir aizskariem, lai tie tik ļoti gaidītajās brīvdienās neļautu saulei spīdēt acīs. Kā atzīst ''Illustra'' interjera dizainere Linda Druvkalne, cilvēki savās izvēlēs ir ļoti atšķirīgi, taču vairāk gan parasti tiek dota priekšroka gan plānajiem, gan nakts aizkariem. "Audumu var izvēlēties bagātīgāku, romantiskāku un nereti tik garu, ka guļas uz grīdas, radot telpai raksturu." Taču, kas jāievēro, lai guļamistabas iekārtojums būtu harmonisks, atradīsi šajā materiālā.

Par gaumi nestrīdas – kamēr vieni konkrētajā guļamistabā jūtas lieliski, citiem tā var šķist absolūti nepiemērota. Tieši tāpēc jācenšas atrast savs "zelta vidusceļš", un viens no variantiem, kā to paveikt, apkopot dažādas idejas no vairākiem mājokļiem.