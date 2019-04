Foto: Krāšņi iekšpagalmi un terases, kurās iekārtotas vilinošas atpūtas zonas

Balkons vai terase mājoklim piešķir papildu burvību, tāpēc ļaudis nereti izvēlas tieši tos īpašumus, kuros šī ekstra ir pieejama. Arī slavenības savu māju iekšpagalmus un terases nav atstājuši novārtā, dodot priekšroku omulīgām atpūtas zonām ar dīvāniem un galdiem maltīšu ieturēšanai. Šoreiz virtuāli dosimies apskatīt tieši šīs mājvietu zonas, kas, iespējams, arī tevi rosinās sākt plānot savu terases atklāšanas pasākumu.

Terases iekārtojumi lielā mērā atkarīgi no laikapstākļiem un izmantošanas vajadzībām. Ja mājvieta atrodas vietā, kur spīd mūžīgā saule, nav jāuztraucas par laikapstākļiem un to ietekmi, kamēr pārējos gadījumos gan priekšroka tiek dota terasēm ar jumtu vai arī to neizmantošanai konkrētos gada periodos. Visbiežāk tajās tiek atrasta vieta galdam, pie kura čalot ar draugiem un salikt ēdiena šķīvju, un mīkstajiem krēsliem, kuros ērti izgulties.



Protams, jo vairāk vietas, jo lielāka iespēja izpausties. Ja runa ir par plašām privātmāju terasēm, tādās daudzas slavenības atvēlējušas vietu arī ēdiena gatavošanas zonai, novietojot grilu. Izmēros mazākas terases var arī tikt izveidotas uz jumta, dodot iespēju vērot apkārtni no augšas. Sabiedrībā atpazīstamu ļaužu mājvietās lielā cieņā ir baseini, kas nereti ir galvenā iekšpagalma rota.

Ja vēlies pa atslēgas caurumu ielūkoties slavenību guļamistabās, virtuvēs un vannasistabās, ieskaties šajā rakstā. Tur atradīsi desmitiem ideju, kuras oriģinālā interpretācijā iekļaut arī savā mājoklī, tādējādi ienesot ikdienā jaunas vēsmas.

Lai gan galerijā apkopotajām terasēm ir gan kopīgas, gan arī atšķirīgas iezīmes, visas kā viena ar kaut ko īpašu piesaista uzmanību. Vienai tā ir forma, citai – izvietotās mēbeles, bet vēl no kādas paveras iespaidīgs apkārtnes skats. Ielūkojies un novērtē!

Ja esi iedvesmas meklējumos, ieskaties arī šajā rakstā , kurā iespējams aplūkot vēl citu terašu fotogrāfijas.

