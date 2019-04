Interjera dizainere iezīmē piecas aktuālākās āra mēbeļu tendences

Kad gada aukstajiem mēnešiem teiktas ardievas un sveicināts pavasaris, ļaudis aizvien vairāk steidz atpūsties dārzā, pavadīt laiku uz terasēm un balkoniem, tāpēc aktuāls kļūst arī āra mēbeļu jautājums. Interjera dizainere un interneta veikala "220.lv" eksperte Inese Oboļeviča iezīmē galvenās tendences, kas palīdzēs radīt pievilcīgu skatu.

Pikniks, dārza ballīte vai nesteidzīga grāmatas lasīšana dārzā vai āra terasē liks justies tik pat omulīgi, kā darot šīs nodarbes iekštelpā, ja tiks izvēlētas atbilstošas, ērtas un funkcionālas mēbeles. Mūsdienās āra mēbeles paliek aizvien modernākas, un dažreiz pat neatšķiras no interjera mēbelēm.

Dabai draudzīgas mēbeles

Pasaules dizaineri, rūpējoties par dabu un ilgtspējīgumu, aizvien vairāk sāk pievērst uzmanību tam, ka mēbeles ir jāizgatavo no otrreiz pārstrādātiem materiāliem. Kā norāda eksperte, visbiežāk šāda tendence tiek izmantota, domājot par āra mēbelēm, piemēram, izgatavojot tās no otrreiz pārstrādājamas plastmasas. Lielie mēbeļu ražotāji iegulda līdzekļus pētījumos, lai atklātu aizvien jaunus āra mēbeļu materiālus, kuri būtu dabai draudzīgāki, tajā pašā laikā ūdens un āra apstākļu izturīgi, piemēram, zemei draudzīgie sveķi, kas iegūti no rīsu sēklām, sāls vai minerāleļļas.

Mēbeles, kas rada mājīguma un komforta sajūtu

Lai, atpūšoties ārā, dārzā vai terasē, justos tik pat omulīgi un ērti kā savā istabā, ir svarīgi ņemt vērā mēbeļu fiziskās īpašības. Šī gada tendence ir miers un atpūta no aktīvā darba dienas ritma, tāpēc āra mēbelēm ir jābūt ērtām, jārada mājīguma sajūta, lai, pat skatoties uz tām, tās radītu vēlēšanos iegulties, iesēsties un baudīt mieru. Ļoti labs piemērs ir piekaramie atpūtas krēsli un hamaki, kuros var ieritināties un atslēgties no ārpasaules, turklāt maksimālam komfortam tos var papildināt ar mīkstajiem spilveniem sezonas toņos.

Eksperte norāda, ka ir ieviesta virkne tendenču, lai nodrošinātu komforta sajūtu āra zonā: mīkstas un kvalitatīvas mēbeles, lieli spilveni, savukārt lietainos brīžos - lieli un ūdens izturīgi lietussargi, kas arī noderēs, lai paslēptos no saules. Tāpat ir dārza mēbeles, kas piemērotas, lai ierīkotu mājīgas ugunskura vietas, atceroties, ka vieta būs paredzēta ģimenes atpūtai, izklaidēm, gardām vasaras svinībām vai mierīgākiem vakariem.

Mēbeles, kas nodrošina funkcionalitāti

Dažas mēbeļu tendences ienāk mūsu ikdienā, bet pēc laika jau zaudē savu aktualitāti, tomēr starp tām ir viena pastāvīgi nemainīga tendence - dizaina vienkāršošana, kam piemīt nomierinošs efekts. Kā norāda Oboļeviča, nav nepieciešama dekorāciju pārbagātība, galvenais ir vienkāršība un funkcionalitāte. Šogad funkcionalitāte ir viens no svarīgākajiem faktoriem, izvēloties āra mēbeles - tām ir jābūt viegli pārvietojamām un pielāgojamām jaunai videi, ņemot vērā lietotāja vajadzības. Ja mēbeles ir nepieciešams pārvietot uz citu vietu, tām ir jābūt viegli saliekamām un uzglabājamām, tomēr, ja mēbeļu fiziskās īpašības neļauj tās pārvietot, ir jāatceras par ūdensizturīga materiāla izvēli, lai nekāda veida laikapstākļi nespētu tās sabojāt, tām esot ārā arī visa gada garumā.

Košas mēbeles

Interjera dizainere norāda, ka šogad liels akcents tiek likts uz mēbeļu krāsām, it īpaši spilgtām un uzkrītošām krāsām. Šogad pieprasītākās krāsas ir sarkana, violeta, zila un zaļa, ar visām šo krāsu variācijām. Sarkanā krāsa piepildīs āra zonu ar enerģiju, tajā pašā laikā zilais un violetais piešķirs mieru un līdzsvaru. Ja netiek dota priekšroka spilgtiem toņiem, par pamatu noteikti var izmantot dabas toņus – brūnu, pelēku, melnu, savukārt akcentam ieteicams izmantot spilvenus un dekorus spilgtos toņos.

Vecmodīgas jeb "vintage" mēbeles

2019. gadā "vintage" stils turpina pārliecināt ar savu nezūdošo popularitāti. Jau 2018. gadā šādas mēbeles bija viena no āra mēbeļu tendencēm, un šogad tās turpina savu uzvaras gājienu. Vecmodīgās mēbeles vienmēr dārzā piešķir eleganci un sava veida šarmu. Ne mazāk svarīgi ir tas, ka pārsvarā šīs mēbeles ir no nerūsējoša metāla, kas nozīmē, ka tās var stāvēt dārzā visu gadu. Turklāt, ja šo mēbeļu pārbagātība traucē, būs pietiekami tikai ar, piemēram, vecu "vintage" šūpuļkrēslu, kas lieliski papildinās kopējo ainu ar modernajām mūsdienu āra mēbelēm.

