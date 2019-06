Iedvesmas deva tavam dārzam: pašu gatavoti koka soliņi

Nav nekā grūta iegādāties koka soliņu veikalā, bet īpaša pievienotā vērtība būs, ja atpūtas vietu pagalmā radīsi pats saviem spēkiem! Soliņš būs noderīgs ne tikai laikā, kad atvilkt elpu no dārza darbiem, bet arī dārza ballītēs, tajā skaitā arī Līgo svētkos. Un nebūs šaubu arī par to izturību vai kaitējumu dabai, jo šis soliņš nav no plastmasas.

Lūk, iedvesmojošas idejas, kuras vari aizņemties, lai arī pats savā dārzā uztaisītu skaistu koka soliņu! Starp citu – koka soliņu var izgatavot arī no koka paletēm. Kā to izdarīt, lūko šajā rakstā un video pamācībā.

Šāda soliņa izveide nav nekāda Morzes ābece. Nepieciešami divi bluķi, dēlis un zāģis! Kā redzams attēlā, bluķim vidū ir izzāģēti caurumi, kur iebīdīt dēli. Vai tas ir sarežģīti? It nemaz nē.

Soliņš – malkas glabātuve. Divi zaķi nošauti ar vienu šāvienu!

Arī šis soliņš ir ļoti praktisks, jo tas apvienots ar puķu kastēm, kurās var sastādīt savus iemīļotākos augus.

Soliņu var izveidot arī apkārt koka stumbram. Protams, šāda soliņa izveide būs nedaudz sarežģītāka, jo nāksies to veidot apaļu.

Ja ir vēlme pasargāt koka stumbru, tad var izveidot soliņus ar atzveltnēm. Ja vēl virsū tiem saliks mīkstos spilvenus, tad vispār ir garantēts īsts paradīzes stūrītis! Tikai jāņem vērā, ka laikapstākļi mēdz būt neprognozējami, tāpēc labāk spilvenus uz soliņa uzlikt tad, kad tur patiešām kāds grasās sēdēt.

Lūk, labs risinājums atzveltnei, ja nav vēlmes to taisīt ļoti masīvu. Protams, visiem šāds risinājums nešķitīs īpaši ērts, jo nav atzveltnes.

Veciem zirga ratu riteņiem var dot otro dzīvi, izveidojot tos par skaistu soliņu.

Savukārt šis soliņš ir visnotaļ neparasts, bet tajā pašā laikā arī ļoti mūsdienīgs. Melnie akcenti soliņam piešķir eleganci un arī nedaudz urbānu izskatu.

Šajā gadījumā jāņem talkā zāģis, lai milzīgo koka stumbru pārvērstu par ērtu soliņu. Pēc tam atliks tikai kārtīgi nopulēt, nokrāsot un soliņš būs gatavs lietošanai!



Parasti koka soliņu lielākā problēma ir tā, ka to kājas mitrumā sāk bojāties, bet ne šajā gadījumā! Šajā gadījumā par balstu ir izvēlēts metāls, kā rezultātā satraukumam nevajadzētu būt.