10 idejas, kā bruģi interesanti izkārtot taciņās un atpūtas vietās

Taciņas ir viena no dārza neatņemamām sastāvdaļām, kas kalpo ne tikai kā skaists akcents, bet arī pasargā kājas no pielijušās zāles. Iedvesmojoties no portāla "Houzz", aplūkojam 10 idejas, kā radoši izkārtot bruģi ne tikai taciņās, bet arī atpūtas vietu stūrīšos.

Aplī apkārt ugunskura vietai. Šādi izvietots bruģis ne tikai rada mozaīkas efektu, bet arī izceļ galveno atpūtas vietas elementu – ugunskuru. Interesants risinājums rasts arī apļa maliņām, jo tur bruģis ir sakārtots vertikāli.



Kontrasti bruģa rakstos. Kurš gan būtu teicis, ka bruģis taciņās ir jānovieto tikai horizontāli vai vertikāli? No tiem var izveidot arī dažādus rakstus vai pat iekļaut latvju rakstu zīmes.

Attēlā zemāk var redzēt to, cik gan dekoratīvi izskatās raksts, kas izveidots no bruģa. Protams, lielāks darbiņš būs seguma ieklājējiem, jo tiem nāksies ļoti precīzi piegriezt bruģi.

Spirālveida bruģa atpūtas vieta. Šādi izkārtoti bruģis īpaši labi izskatīsies no putna lidojuma. Turklāt – visi nav vienā krāsā, proti, sarkani, bet ir ar baltiem un pelēkiem akcentiem.

Atdalīts bruģa laukums basketbolam. Ģimenē mīl sportu, bet pašreizējais segums dārzā nav gana labs? Lūk, risinājums! Būs krietni labāka driblēšana nekā uz zālāja!

Skaists papildinājums klasiskajai taciņai. Šāda taciņa viennozīmīgi piesaistīs apkārtējo un arī ciemiņu uzmanību. Kā vēsta portāls, tad taciņas izveidotāji apzināti pelēkos akcentus saskaņojuši ar blakus esošo apmali, kas arī ir pelēcīgā krāsā.

Apļveida akcenti – gaumīgs risinājums atpūtas vietas nodalīšanai dārzā. Arī šajā gadījumā bruģis ir saskaņots ar ķieģeļu sienu. Uz šāda bruģa augi ir kā uz skatuves, jo tiek īpaši izceltas to sulīgi zaļās lapas.

Rotaļas ar krāsām. Krāsaina bruģa izvēle dārzā viennozīmīgi radīs rotaļīgāku izskatu. "Houzz" arī rosina izmantot vecāku bruģi, kas ir sakombinēts ar jaunu un svaigu, lai šādi radītu stilīgu taku.

Bruģis kā robeža dārzā. Jāatdala atpūtas zona no skaistajām puķu dobēm vai arī bērnu rotaļu laukumiņa? Lūk, risinājums! Kā redzams attēlā zemāk, tad ar sarkanu bruģi ir īpaši izcelta vieta, kur ieturēt gardu maltīti zem klajas debess.

Ģeometriskas takas. No bruģa var izveidot ne tikai rakstus un latvju zīmes, bet arī ģeometriskus akcentus. Var izveidot arī taciņu, kas šķērso nelielu baseinu vai kādu ūdenstilpi.

Vecā bruģa otrā dzīve. Arī vecajam bruģim var rast otro elpu, izveidojot neparastu dārza taku vai arī atpūtas stūrīti. Kur meklēt šādu bruģi? Vērts sludinājumu ierakstīt arī sociālo tīklu domubiedru grupās, kur nereti cilvēki šādu bruģi atdod bez maksas.