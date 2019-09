Pirms un pēc: piecu mājokļu fasādes piedzīvo pārvērtības

Fasāde ir mājas vizītkarte, tāpēc ik pa laikam vērts padomāt par tās uzfrišināšanu, lai ēka izskatītos gluži kā pirmā svaiguma. Iedvesmojoties no portāla "Houzz", aplūkojam piecas mājas, kuru fasādes piedzīvojušas iespaidīgas pārvērtības.

Iespējams, šīs bildes kalpos kā iedvesma, lai arī uzlabotu savas mājas fasādi, piebūvētu ēkai klāt vēl kādu telpu vai arī labiekārtotu dārzu.



1963. gadā celtā māja Vankūverā no ārpuses izskatījās tā, it kā savu laiku jau nokalpojusi, taču dizaineri to nedaudz uzfrišināja, atkal pārvēršot acīm tīkamā celtnē. Mājas saimnieki vēlējās saglabāt ēkas struktūru – dizaineri šo vēlmi arī respektēja. Mājai klāt tika piebūvēta vēl viena ēka, kurā atrodas garāža, ēdamistaba, priekšnams un arī viesistaba. Abas ēkas savieno stikla konstrukcijas ar durvīm.

Māja Virdžīnijas štatā



Izskatās, ka šai mājai pārvērtības nav nepieciešamas, vai ne? Tomēr saimnieki vēlējušies pārmaiņas. Kā raksta "Houzz", pārvērtību laikā māja ieguvusi modernāku izskatu, kā arī atraktīvāku jumta līniju.

Ēka Ilinoisas štatā



Mājas īpašnieki vēlējās, lai dizaineri ne tikai pārveido mājas fasādi, bet arī izveido omulīgu pagalmu. Sacīts – darīts! Mājas fasāde ieguva citu krāsu, jo no drūmi pelēkas tā kļuva par baltu. Tāpat arī izveidots atpūtas stūrītis ar lielu galdu, kur visai ģimenei ieturēt maltīti zem klajas debess.

Mājas otrā elpa Ilinoisas štatā



Šī māja ir pierādījums tam, ka krāsas izvēle var spēlēt lielu lomu! Krāsa māju var padarīt drūmu un neomulīgu, kā arī radīt gluži pretēju efektu, proti, pārvērst to acīm tīkamu un mājīgu. Tā tas noticis arī šīs mājas gadījumā. Gotiskā stila mājai tika atjaunoti logi, pati fasāde, kā arī tai tika uzstādīts jauns jumts, kas lieliski saskan ar mājas jaunās fasādes krāsu.

Ķieģeļu mājas pārvērtības Anglijā





Šajā ķieģeļu mājā ir vairāki mazi dzīvokļi. Īpašnieki vēlējās tai piešķirt jaunu elpu, bet ar vienu nosacījumu – lai ēkas atjaunošanas procesā tiktu izmantoti dabai draudzīgi materiāli. Kā vēsta "Houzz", siltināšanā izmantots materiāls, kas taisīts no otrreiz pārstrādātām avīzēm. Mājas fasāde papildināta arī ar jaunām notekcaurulēm, bet īpašu "odziņu" piešķir jaunais durvju un logu krāsojums. Tāpat arī fasāde papildināta ar baltiem paneļiem, kas bija raksturīgi Viktorijas laika mājām.