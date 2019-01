Melnās krāsas triumfs un netradicionālas formas: interjera tendences 2019. gadā

Arī mājokļa interjerā ik gadu ir savas aktualitātes, kas aptver ne tikai krāsu izvēli, bet arī materiālu izvēli un mēbeles. Interjera dizainere Inese Oboļeviča un interneta veikala "220.lv" speciālisti ieskicē aktualitātes, kas mājokļa interjerā būs topa augšgalā 2019. gadā.

Eksperti norāda, ka 2019. gadā interjerā aktuāla būs krāsu bagātība un netradicionālas formas. Savukārt šī gada krāsas būs koraļļu, melnā un meža zaļā, bet sienām moderni būs izvēlēties foto tapetes ar izteiktiem ornamentiem un dažādiem ziedu gleznojumiem.

"Tava Māja" jau vēstīja, ka pasaulē pazīstamais krāsu uzņēmums un autoritāte "Pantone" ar dizaineriem par šī gada krāsu izvēlējies koraļļu – konkrēti "Living Coral (Pantone 16-1546)".

Tāpat arvien lielāku popularitāti gūst dabai draudzīgi mēbeļu materiāli, piemēram, koks, akmens, stikls vai māls. Interjerā ir svarīgi ievērot šo nosacījumu apvienojumā ar aktuālajām interjera dizaina tendencēm. Šogad modē vairs nebūs minimālisms, tukšas sienas vai bezkrāsaini dīvāni. Piemēram, sienu dekorēšanā un krāsošanā dizainere Inese Oboļeviča iesaka izvēlēties izteiktas krāsas un tās ir jānosedz ar foto tapetēm, sienas gleznojumiem vai gleznām, atceroties, ka visam ir jābūt gaumīgam un nepārspīlētam.

Latvijā arī šogad populārs un pieprasīts būs skandināvu stils un baltā krāsa savu uzvaras gājienu nav zaudējusi, skaidro "220.lv". Tomēr 2019. gadā arī tik populārajā skandināvu stilā parādīsies krāsaini akcenti, izmantojot iederīgus dekorus un aksesuārus. Pārdošanas vietnes eksperti atgādina, ka, izvēloties raibas mēbeles un interjera dekorus, jāseko līdzi, lai telpa saglabātu elegantumu, savukārt mēbelēm jānodrošina komforts.

Iedvesmojošas idejas Skandināvu stila ienešanai savā mājoklī vari izlasīt šajā rakstā.

Melnās krāsas akcenti virtuvē un vannas istabā

Melnā krāsa ir skaista un eleganta, tāpēc Oboļeviča iesaka šo krāsu izvēlēties, domājot par vannas istabas un virtuves iekārtošanu. Ar melno krāsu var akcentēt skapīšus, virsmas, telpu sienas un grīdas, kā arī izvēlēties dažādus dekorus. Protams, ne vienmēr ir drosme visu telpu padarīt melnu, tāpēc, ja negribas krāsot melnas sienas, pietiks arī ar melniem akcentiem – ūdens maisītājiem, durvju rokturiem un citām lietām. Eksperte atzīst, kā šī krāsa nekad neizies no modes un vienmēr izcels telpu, it īpaši kombinācijā ar balto krāsu. Turklāt šis krāsu salikums šogad būs viena no interjera aktualitātēm.

Septiņus iemeslus, kāpēc lemt par labu tumšai virtuvei, lasi šeit.

Foto tapetes un dekori uz sienām

Eksperti atgādina, ka 2018. gadā vairākos slavenos interjeros parādījās dažādu rakstu fototapetes, arī šogad gaidāmi aizvien jauni fototapešu stili ar vēl daudzveidīgākiem ornamentiem. Kā norāda interjera dizainere, pašreiz vieni no pieprasītākajiem ir ziedu gleznojumi. Tomēr, ja šāda izvēle šķiet pārāk pārdroša un nav vēlēšanās apgleznot visas telpas sienas, tad eksperte aicina izmantot akcentsienu, kas izcels tikai vienu telpas sienu ar krāšņajiem rotājumiem. Tikmēr pārējās telpas sienas var krāsot, tās pielāgojot krāsu akcentsienai vai kādai no tās pamatkrāsām, lai kopā veidotos saskaņota krāsu kombinācija. Nedaudz piezemētāks risinājums ir dekoratīvās uzlīmes, kuras piešķirs akcentu un radīs līdzīgu iespaidu kā dekoratīvā tapete.

2019. gada krāsas – koraļļu un zaļā

Novērots, ka Latvijā iemīļota ir pelēkā krāsa. Nenoliedzami tā ir ļoti efektīva izvēle, pie kuras var pielāgot jebkādu interjeru, tomēr Oboļeviča uzsver – šogad tendence būs cita. Daudzi pasaules līmeņa dizaineri uzskata, ka minimālisms sāks zaudēt savu vietu interjerā, un aizvien vairāk parādīsies košākas krāsas. Kā 2019. gada elites krāsa ir izvēlēta koraļļu krāsa, kura šogad būs plaši redzama interjerā un apģērbu modē. Koraļļu krāsa izgaismos optimismu, siltumu, kā arī piešķirs elegantumu un rotaļīgumu jebkuram interjeram. Ja interjerā tiek izvēlēta koraļļu krāsa, to var kombinēt arī ar sarkanās krāsas toņiem. Sarkanais tonis kopā ar koraļļu krāsu padarīs telpas mājīgākas un siltākas.

Otra ne mazāk aktuālā 2019. gada krāsa būs zaļā. Latvijā meža zaļā krāsa ir ļoti iemīļota un tieši šogad pasaulē tā gūs milzu atzinību. Zaļā krāsa telpu padarīs dzīvāku, nesīs tajā elegantumu, kā arī veidos ciešas asociācijas ar dabu. To var izmantot gan, domājot par dekoru izvēli, piemēram, spilveniem, aizkariem, gleznām, gan arī, meklējot mēbeles – dīvānus vai krēslus. Turklāt lieliski izskatīsies arī zaļas telpas sienas.

Izliektu formu dīvāni un nestandarta formas dekori

Ja atskatās pagātnē, tad izteiktas formas mīkstās mēbeles bija ļoti pieprasītas 60. gados, atgādina eksperti. Tomēr, mainoties modes tendencēm, tās aizēnoja taisnās līnijas. Interjera dizainere atzīst, ka daudzi dizaineri ietekmējas no Milānas dizaina nedēļas, un paredz, ka viens no nozīmīgākajiem 2019. gada trendiem būs dažādu formu mīkstās mēbeles un aksesuāri. Piemēram, uz mīksta atpūtas krēsla fona, kuram ir izteikti izliekta forma, lieliski izcelsies neregulāras formas vāze. Turklāt, raugoties tālāk nākotnē, būs sastopamas dažādu formu mīkstās mēbeles, tāpēc arī tā būtu investīcija nākotnē. Kā norāda dizainere, nestandarta mēbeles, īpaši mīkstie dīvāni, dod priekšroku komfortam un neierobežo stilu, jo tos var pielāgot gandrīz katram interjeram.