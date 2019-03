Mēbeļu pārvilkšana paša spēkiem: kas jāņem vērā

Ja krēsli vai dīvāns ir nedaudz apnicis, tas uzreiz nenozīmē, ka tam jāatvēl vieta atkritumos. Tā vietā sēžamajam vai guļamajam var piešķirt otro elpu, noņemot veco un pārvelkot to ar jaunu audumu. "Tava Māja" vērsās pie uzņēmuma "APluss mēbeles" speciālistiem, lai noskaidrotu, kā un vai mēbeles ir iespējams pārvilkt paša spēkiem.

Kā uzsver speciālisti, auduma uzšūšana pa virsu vecajam – tā nav pārvilkšana un mēbeļu atjaunošana. "Vienkāršākā lieta, ko varat pārvilkt mājas apstākļos paša spēkiem, ir taburetes vai krēsla sēdeklis," norāda uzņēmuma pārstāvji, kuri arī dalījās padomos, kā to labāk izdarīt.

Kas nepieciešams:

skrūvgriezis;

āmurs;

skavu pistole;

audums;

porolons.

"Paveikt darbu ir visai vienkārši," uzsver uzņēmuma pārstāvji. "Nepieciešams atskrūvēt sēdekli, noņemt veco audumu, izņemt veco porolona gabalu un nomainīt to pret jaunu, apgriezt to atbilstoši sēdekļa formai. No jaunā auduma izgrieziet nepieciešamo detaļas formu, un ar skavām to piestipriniet apakšā ap sēdekļa perimetru."

Viņi gan vērš uzmanību uz krēsla vai atpūtas krēsla formu, proti, jo tam būs sarežģītāka forma, jo darbiņš būs grūtāk paveicams. "Šādas mēbeles būs ne tikai grūti izjaukt, lai izņemtu veco polsterējumu, bet arī būs vajadzīga mēbeļu auduma šujmašīna, kā arī prasme veidot piegrieztnes un šūt," skaidro speciālisti. "Protams, viss ir atkarīgs no mēbeles modeļa un darba sarežģītības, bet galvenokārt no mēbeļu auduma tiek uzšūts pārvalks, ko pēc tam uzvelk uz mēbeles, to nostiepj un piestiprina ar skavām."

Taujāti, ko ņemt vērā dīvāna atjaunošanā, "APluss mēbeles" pārstāvji norāda, ka var rasties šāda situācija, proti, bez auduma nomaiņas, būs nepieciešama arī visu pildījumu maiņa. "Tas var būt neparastas formas porolons, atsperu blokā esošas deformētas atsperes, kas nozīmē to, ka būs jāmaina viss atsperu bloks," padomos dalās speciālisti. Kā skaidro mēbēlu pārvikšanas meistari, pildījumam var būt izmantots arī sintepons, vatelīns, flizelīns, filcs, latekss un citi materiāli.

"Tāpēc, domājot par mēbeļu remontu, ir jānovērtē savas spējas un jāsaprot – kur un kādus materiālus jūs varat iegādāties? Vai pieejami visi nepieciešamie instrumenti? Ja jums būs jāšuj pārvalks, tad noskaidrojiet, kurš to varētu izdarīt jūsu vietā, un neizmetiet ārā veco pārvalku – tas kalpos kā paraugs jaunajam mēbeles pārvalkam," iesaka speciālisti, kuri mudina mīksto mēbeļu remontu labāk tomēr uzticēt profesionāļiem. "Bet, ja jums ir liela vēlme atjaunot mīkstās mēbeles paša spēkiem, tad lai jums viss izdodas!"

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.