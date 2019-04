Kviešu salmu sūkļi un ķemme slotai – skolēnu darinājumi mājai tirdziņā 'Cits Bazārs'

Skaistus darinājumus var radīt ne tikai pieredzējuši amatnieki, bet arī skolēni. Inovatīvus un unikālus interjera elementus mājai sarūpējuši arī starptautiskā skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) dalībnieki, kuru radītos produktus varēs aplūkot jau šo trešdien, 10. aprīlī, Rīgā, pasākumā "Cits Bazārs".

Jau ziņots, ka šī gada 10. aprīlī no pulksten 11 līdz pulksten 16.30 tirdzniecības centrā "Domina Shopping" notiks starptautiskais skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) festivāla "International Student Company Festival" pasākums "Cits Bazārs", kurā skolēni tirgosies ar savām radītajām pērlēm. Kopumā savus radošos un unikālos produktus piedāvās skolēni no 15 pasaules valstīm, tajā skaitā arī no Latvijas.

Pasākuma pārstāve Dagnija Dižbite speciāli "Tava Māja" sarūpējusi 10 inovatīvākās lietas, kuras skolēni piedāvās pasākumā. Tās var noderēt ne tikai mājas labiekārtošanai un kā gaumīgs interjera elements, bet arī pašiem mājokļa saimniekiem, lai rūpējotos par savu un mājinieku labsajūtu.

Keramikas pudele. Itāļu skolēnu mācību uzņēmums "Terra" izstrādājis pudeli vairākkārtējai lietošanai – atšķirībā no plastmasas pudelēm, tā ir izmantojama atkārtoti.

Sporta ekipējuma statīvs. Rīgas Franču liceja skolēni piedāvā visnotaļ radošu risinājumu, ja dzīvoklī trūkst vietas, bet negribas savu velosipēdu pieslēgt pagalmā vai uz ielas. Radīts sporta ekipējuma statīvs "Wheelift", kurā salikt visu sporta ekipējumu vienuviet.

Mobilā aplikācija. Dāņu skolēni izstrādājuši mobilo aplikāciju, lai palīdzētu cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kad viņi nonāk nepazīstamā teritorijā. Aplikācija "Blind Brace" ļaus cilvēkiem veiksmīgi pārvietoties pa pilsētu, sekojot balss gidam un reālā laika paziņojumiem par remontdarbiem un citiem traucēkļiem.

Medicīnas somiņa mazajiem. Nīderlandes skolēni ir izstrādājuši medicīnas somiņu bērniem ar veselības problēmām. Tajā var salikt zāles vai kādus medicīniskus palīglīdzekļus, kas nepieciešami ikdienā.

Īpaša veste velosipēdistiem. Itāļu skolēni izstrādājuši vesti "Bike4Life", kurā iestrādātas divas LED svītras, kas mirgo, rādot veicamo pagriezienu. Šis būs lielisks palīgs ceļu satiksmē!

Īpaša kaste, kur uz nakti "iespundēt" telefonu. Somijas skolēnu mācību uzņēmuma "Lepäämö NY" komanda izgatavojusi kasti, lai pirms miega nebūtu kārdinājums ņemt rokās mobilo telefonu. To uz nakti varēs ielikt speciālā kastē.

Maks pret zagļiem. Zviedru skolēnu mācību uzņēmums "SemiWallet UF" ir radījis oriģinālu risinājumu – maku, kas ar īpašo "FRID" aizsardzību bloķē jebkādus zagļu centienus.

Metāla ķemme slotas tīrīšanai. Slotas mēdz uzkrāt putekļus un citu drazu, bet, lai no tās atbrīvotos, Izraēlas skolēnu komanda "IDEA" radījusi metāla ķemmi slotai.

Vannas sūkļi no kviešu salmiem. Talsu Valsts ģimnāzijas skolēni "SMU Beige Gold" izgatavojuši ekoloģiskus vannas sūkļus, kas darināti no kviešu salmiem.

Kokvilnas sejas tīrīšanas dvielīši. Igauņu skolēnu uzņēmums "Loisto Organics NY" izgatavojis kokvilnas sejas tīrīšanas dvielīšus, kurus nevajadzēs mest ārā katru reizi, kad vēlēsies notīrīt seju.

Foto ieskats skolēnu radītajās pērlēs:

