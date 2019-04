Istaba ciemiņiem: 10 veidi, kā to padarīt omulīgu

Viesi mājās prasa ne mazums rūpju, jo jādomā ne tikai par to, ko gardu tiem celt mielastā, bet arī jāparūpējas par guļvietu, kur tie varēs pārlaist nakti. Iedvesmojoties no portāla "Houzz", aplūkojam 10 lietas, kas ciemiņu istabu padarīs omulīgāku.

Piekritīsiet – nav nekas svarīgāks par to, lai viesi būtu ne tikai viesmīlīgi uzņemti, labi pabaroti, bet arī lai vajadzības gadījumā viņiem būtu nodrošināta ērta guļvieta. Šie padomi noderēs ne tikai tiem, kas darbojas viesunamos, bet arī tiem, kuri viesus savās mājās plāno uzņemt viesus.

Kam viesi pievērš vislielāko uzmanību un ko nemaz neievēro, lasi šajā rakstā.

Ūdens karafe vai pudele. Pēc garā ceļa viesi viennozīmīgi būs izslāpuši. Protams, pēc ūdens var aiziet uz virtuvi, tomēr, lai izrādītu rūpes par saviem ciemiņiem, viņiem atvēlētajā istabā vari sarūpēt ūdens karafi vai pudeli, kā arī pāris glāzes. Sajūta būs gluži kā viesnīcā!



Gultasveļas dažādība un kvalitāte. Gultasveļu var izvēlēties visu vienā krāsā, bet – kāpēc gan neizvēlēties to ar dažādiem rakstiem? Šādi tā telpai piešķirs zināmu "odziņu". Tāpat neizmirsti par kvalitatīvu veļu, kā arī lieku reizi to pārbaudīt pirms klāšanas, jo, iespējams, varbūt ir palicis kāds nepamanīts caurumiņš...

Apgaismojums pie gultas. Kā atgādina "Houzz" eksperti, telpas apgaismojumam ir ļoti liela nozīme. Lampa pie gultas radīs omulīgāku sajūtu.

Spogulis. Viesi novērtēs to, ja istabā būs spogulis. To var stiprināt ne tikai pie sienas, bet arī pie durvīm. Atceries arī to, ka spogulis telpu vizuāli paplašina.

Papildu segas un spilveni. Lai viesi justos komfortabli, tad liec aiz auss, ka telpā vajag novietot arī vēl pāris segas un spilvenus. Šis īpaši attiecināms ziemas periodos, kad telpas mēdz būt aukstākas, bet tikpat labi vēl viena sega var noderēt arī vasarā!

Atkritumu kaste. Šī ir maza, bet svarīga detaļa telpā. Viesiem šādi arī nenāksies doties pa māju ar saviem atkritumiem rokās, bet tā vietā viņi uzreiz tos varēs izmest savā istabā. Kā iesaka "Houzz", viesu telpai jāizvēlas tāda atkritumu tvertne, kas arī gaumīgi iekļaujas kopējā telpas dizainā.



Šampūni, ziepes un zobu pasta. Noteikti viesnīcās esat pamanījuši, ka par viesiem allaž ir padomāts arī vannasistabā, jo tur ir novietotas neliela izmēra pudelītes, kurās ir dušas želeja, ziepes, šampūns, zobu pasta un arī citas noderīgas lietas. Kāpēc gan saviem viesiem vannasistabā neierīkot mazu groziņu, kur tas viss ir sarūpēts? Var arī novietot zobu birstes, kas nereti tiek aizmirstas mājās.



Vannas dvieļi. Smaržīgi un mīksti vannas dvieļi būs patīkamas detaļas vannasistabā. Neaizmirsti parūpēties ne tikai par vienu lielu dvieli, bet arī mazākiem, kuros noslaucīt rokas vai seju. Šeit varēsi izlasīt vērtīgus padomus, kā dvieļus mazgāt, žāvēt un kopt, lai tie būtu gluži kā viesnīcā.

Pakaramie. Ja viesi paliek tikai dažas dienas, tad viņiem, visticamāk, nav nepieciešama kumode vai skapis, kur uzglabāt savas mantas. Taču telpā būs noderīgi daži āķi, kur viesi varēs pakarināt savas liepas, piemēram, rokassomiņu vai slapjos dvieļus.

Tēja un kafija. Protams, šis punkts vairāk attiecināms uz viesu namiem, bet telpā var novietot arī paplāti vai groziņu, kur ir tēja, kafija, kā arī maza tējkanna. Reizēm taču viesi no agra rīta negrib apgrūtināt namatēvu vai namamāti, lai tikai dabūtu savu ierasto kafijas devu.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.