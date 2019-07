Interjera dizainere ieskicē dabai draudzīgu mājokļa iekārtojumu 'zero waste' principos

Mūsdienās arvien lielāku popularitāti gūst "zero waste" kustība, kura mudina iestāties par dzīvi bez atkritumiem, kā arī dot lietām otro elpu. Turklāt "zero waste" principi tiek ieviesti arī mājokļos, sākot no atkritumu šķirošanas līdz pat mājokļa dizainam un mēbeļu izvēlei. Kā atsvaidzināt mājokli pēc "zero waste" principiem, padomos dalās interjera dizainere un interneta veikala "220.lv" eksperte Inese Oboļeviča.

Kā norāda dizainere, interjerā ienāk "zero waste" pozitīvā ietekme, radot jaunas vēsmas un spilgti raksturojot šī dzīvesveida principus. Turklāt "zero waste" tematika ir radījusi unikālu pamatu, kas īsteniem dizaina cienītājiem paver plašāku skatījumu, lai atsvaidzinātu savu interjeru dabai draudzīgā veidā.

Vērtīgākais materiāls – koks

Interjera dizainere skaidro, ka galvenais nosacījums "zero waste" kustībā ir materiāls. Viens no tiem ir arī koks. No koka veidotās mēbeles vienmēr varēs atjaunot, piešķirot tām otro elpu. Oboļeviča ir novērojusi, ka šobrīd interjerā integrēt kādu atjaunotu koka mēbeli ir ļoti moderni, piebilstot, ka bieži vien esot grūti noteikt, ka mēbelei patiesībā ir vairāk nekā 100 gadu. Pirms mest ārā vecu koka kumodi, eksperte iesaka pārliecināties, vai mēbeli nav iespējams atjaunot. Tāpat viņa mudina koka mēbeles kombinēt ar citiem materiāliem, kas ir izteikta šī brīža tendence, piemēram, metāla vai stikla dekoriem, tas tikai vairos mēbeles estētiku un pievilcību.

Ilgstpējīgums un kvalitāte mēbeļu izvēlē

Oboļeviča mēbeļu iegādes laikā mudina uzmanību pievērst mēbeļu kvalitātei un materiāla izcelsmei, jo tā būs nosakāms mēbeles mūžs. Turklāt, kā skaidro dizainere, "zero waste" kustības piekritējiem viens no būtiskākajiem aspektiem ir ražotāja izstrādes process, proti, koka izcelsme, materiālu nostiprināšana, piemēram, izmantojot sveķus. Viņa ir arī novērojusi, ka aizvien vairāk mēbeļu izplatītāju sāk pievērst uzmanību tam, lai mēbeles ne vien labi izskatītos, bet arī būtu kvalitatīvas un pats galvenais – ilgmūžīgas.

Mēbeles, kas ražotas no otrreiz pārstrādātajiem materiāliem

Kā atgādina dizainere, dabai draudzīgas mēbeles nenozīmē tikai to, ka tām ir jābūt no organiskiem materiāliem. Viņa arī uzsver, ka viens būtiskākajiem nosacījumiem "zero waste" nosacījumiem ir ievērot pamatprincipu – otrreiz pārstrādāts. Starp šādiem materiāliem iekļaujas arī mēbeles, kas ražotas no metāla un stikla. Dizainere norāda, ka rūpnieciskā stila mēbeles un interjera detaļas piešķir telpai ekskluzivitātes un brīvības sajūtu. Turklāt apziņa, ka interjera mēbele pēc rūpnieciskās apstrādes procesa reiz ir kalpojusi par tiltu ar simts gadus ilgu stāstu, mājokļa iemītniekiem rada ne tikai piederības sajūtu "zero waste", bet telpai piešķir arī unikālu auru.

Oboļeviča vēlreiz uzsver koka labā īpašības un atgādina – dabai draudzīgās mēbeles var pielāgot pie jebkura stila, jo koka mēbeles nenozīmē pieturēties tikai pie tā dabiskā toņa. Kā uzsver dizainere, svarīgākā ir koka struktūra. Tā kā koks interjerā vienmēr piešķirs mājīgumu un siltumu, lai nezaudētu šo sajūtu, drīkst izvēlēties arī krāsotas dabiskā koka mēbeles.