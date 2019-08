Saraksts ar 12 lietām, kuras no skapja jāizmet bez žēlastības

Cilvēkiem patīk iegādāties lietas, piepildot ar tām savus mājokļus, bet nereti sanāk attapties – esam kļuvuši par to "gūstekņiem". Mēs tās krājam, kā rezultātā dažas no lietām stāv pilnīgi bez jebkāda pielietojuma, jo kādreiz taču tās var noderēt... Iedvesmojoties no portāla "Apartment therapy", aplūkojam 12 lietas, kurām skapī jāteic ardievas. Uz visiem laikiem.

Laiks skapī veikt revīziju, lai atbrīvotos no vasaras drēbēm, jo tūliņ jau klāt rudens, kā arī no citām drēbēm vai aksesuāriem, kuri tur ir neiederīgi vai savu laiku nokalpojuši. Lūk, saraksts ar lietām, kas var kalpot kā labs ceļvedis, kas palīdzēs vadīties skapja revīzijā:

Veci kostīmi. Ja neesi tos vilcis kopš Helovīnu ballītes vai skolas tematiskās balles, kad uz to devies 10 gadu vecumā, laiks tiem teikt – atā!

Līgavas māsu kleitas. Katrai līgavai ir savas iegribas un redzējums par to, kādām jāizskatās līgavas māsām. Tām jābūt saskaņotās krāsās vai pat jāpērk vienādas kleitas. Lai gan šķiet, ka pēc kāzām kleitu atkal varēs kaut kur uzvilkt – tā nav. Kleita stāv skapī. Labāk pārdod to! Vismaz iegūsi naudu, lai nopirktu kādu jaunu apģērbu, kuru varēsi valkāt arī ikdienā.

Netīkamas dāvanas. Viesi vai radi reizēm sadāvina lietas, kuras... mums nepatīk. Tā ir arī ar apģērbiem. Piemēram, mamma, kura savam dēlam nopērk kreklu, bet viņam tas šķiet bezgaumīgs. Tā arī stāv skapī pilnīgi nevalkāts. Varbūt to atdot vai pārdot kādam, kurš to spēs novērtēt?

Izstaipītas drēbes vai tādas, kuras ir par mazu. Šeit lieki komentāri nav nepieciešami – atbrīvojies no tām.

Bet es taču par to iztērēju naudu...katram noteikti skapī ir tāds apģērba gabals, kurš stāv, jo to nevar mest ārā – par to iztērēta nauda. Tu nekad to vairs nevilksi. Atbrīvo skapī vietu!

Apavi, kas sagādā problēmas. Jā, arī no tiem ir jāatbrīvojas! Ja tās ir laiviņas, kas ir šķietami mazas un berž kāju, superseksīgas kurpes ar augstu papēdi, kas liek grīļoties, jo grūti ar tādām pastaigāt – met tās ārā no skapja! Paturi tādus apavus, kas nesagādā problēmas un mokas, kad ir jāpārvietojas. Tavas kājas būs pateicīgas par to!

Bižutērija. Saplīsušu vai krāsu zaudējušu bižutēriju skapī noteikti nevajadzētu turēt.

Bezmaksas t-krekli. Augstskolu laikā vai konkursos sociālajos tīklos bieži vien var savā īpašumā iegūt bezmaksas t-kreklus. Un pēc tam tie stāv skapī, jo – kur gan šādu kreklu var uzvilkt?

Darba drēbes vai ''krāsošanas apģērbs". Mājās šādas drēbes ir teju katram. Nevēlamie ikdienas apģērbi tiek atstāti ar nolūku, ja nu noderēs mājas darbiem, dārza labiekārtošanas darbos vai sienu krāsošanā. Tā arī viņi kaudzēm sakrājas un stāv bez pielietojuma. Atvadies no tiem uz visiem laikiem.

Apģērbi, apavi vai aksesuāri, kuri ir jālabo. Ja skapī stāv apģērbi vai apavi, kuri nav salaboti mēnešiem ilgi un nav aiznesti uzreiz pie meistariem, tie tev nav vajadzīgi.

Iepirkumu maisiņi. Ja tie ir drēbju skapī – laiks tos pārvietot uz vietu, kur glabā maisiņus! Piekritīsiet, ka katram īstam latvietim mājās ir speciāla vieta maisiņu glabāšanai.