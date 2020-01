Dizainere atklāj, kādi interjera risinājumi speciālistiem šķiet kaitinoši

Piekritīsiet, ka mājokļa iekārtošana nav tīrais nieks, kur nu vēl tādā gadījumā, ja pats vēlies visu izdarīt saviem spēkiem. Ja nav bijis profesionāļa viedais padoms, tad mēs paši kļūstam par interjera dizaineriem, ieviešot mājoklī tādas lietas un risinājumus, kas mums šķiet ļoti iederīgi. Šoreiz "Design Therapist" interjera arhitekte Anita Lūse "Tava Māja" atklāj lietas, kas var satracināt interjera dizaineru.

Pašpasludināti dizaineri

"Šis varbūt ir skarbs punkts un tieši neattiecas uz paša mājokļa iekārtošanu, bet neviens par to skaļi nerunā un žēl, ka tā," norāda interjera arhitekte.

"Interjera dizainerus visvairāk tracina mazkvalificēti un pašpasludināti dizaineri bez pieredzes un izglītības, kuri kopējo profesijas nozīmi un profesijas tēlu degradē, būvējot savu karjeru "Instagram". Un tādu ir pārāk daudz," novērojusi "Design Therapist" speciāliste. Viņa uzsver, ka interjera dizainera profesija ir ļoti sarežģīta: "Nozares profesionāļi ļoti labi zina, ka drošības sajūtu profesionālā ziņā iegūt var tikai pēc vairāku gadu profesionālas darbības un reālas prakses, kurā iegūta mākslinieciska pārliecība, nozares izpratne savienojumā ar tehniskām zināšanām un tehniskām iemaņām. Paralēli šim visam, jāspēj arī menedžēt projektus gan finansiāli, gan laika ziņā. To nav iespējams iemācīties trīs mēnešu kursos, to nav iespējams iemācīties vienkārši studējot. Tādēļ uzticiet savu telpu un interjerus cilvēkiem, kuri ar to reāli nodarbojas un ir pieredzējuši profesionāļi. Tas maksās vairāk, bet attaisnos savus līdzekļus."

Rakstā tālāk vari lasīt speciālistes viedokli par to, kādi interjera risinājumi speciālistiem mājoklī šķiet kaitinoši.