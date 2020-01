22 gadus vecā Ralfa Johansona ģimene ir viņa lielākais atbalsts, jo tieši mamma Ilze un tētis Rūdolfs ir tie, kas palīdzējuši dēla talantu parādīt plašākai pasaulei, pirms trim gadiem izveidojot zīmolu "Ralfs rada". Ralfu dzīve nav saudzējusi – viņam jau no bērnības ir cerebrālā trieka, bet par spīti tam jaunietis savās mājās, kas vienlaikus ir arī viņa radošā darbnīca, rada fantastiskas lietas no finiera.

Ralfa radošā darbnīca atrodas Purvciemā – nelielā trīsistabu dzīvoklī. Dzīvojamā istaba pirms dažām nedēļām bijusi pārvērsta līdz nepazīšanai, jo svētku laikā tur bijuši darbu kalni. Tā, kā atklāj mamma, ir vieta, kur tiek darīti sīkie darbiņi, piemēram, pielīmētas detaļas. Savukārt balkons ir "netīro darbu veikšanai", kur skaidas un putekļi šķīst uz visām pusēm.

"Ralfs strādā ārā – uz balkona. Mēs esam aizstiklojuši lodžiju. Šogad viņš pirmo gadu strādā uz balkona," stāsta mamma. "Sapratām, ka bērnu gluži ārā turēt nevar, tādēļ balkonu iestiklojām. Viss galvenokārt notiek uz balkona. Kad netīrais darbs ir izdarīts, tad Ralfs nāk iekšā, izvelkam lielo galdu, uz kura viņš līmē detaļas." Kad lietas ir jākrāso, darbiem pieslēdzas tētis. "Viņš jau vasarā krāso," no otras istabas piebalso tētis, kurš ir lielākais palīgs Ralfam darbā ar finiera izstrādājumiem. Tieši tētis ikdienā ir Ralfa "labā roka" un lielākais padomdevējs praktiskajos darbos, lai visi darbi ritētu kā pa diedziņu.

Talantu atklāj skolā

Ralfs mācījies Rīgas 71. vidusskolā, kur viņam īpaši padevusies darbmācība. "Liels nopelns ir arī skolotājiem," tā par Ralfa prasmēm teic mamma Ilze. Viņš no skolas mājās nesis rāmīšus un citus darinājumus no koka. "Kad Ralfs skolu absolvēja, viņam bija liels šoks, ka viņam no tās ir jāiet prom, jo viņam tur ļoti patika, tur tomēr pavadīti deviņi gadi." Kā atklāj Ralfa mamma, viņiem nācies meklēt jaunu mācību iestādi. "Jautājums "Uz kurieni?" šiem cilvēkiem ir vistrakākais," atzīst Ilze. "Sapratām, ka profesors šeit nebūs, vajag arodu, nav variantu. Ko tas cilvēks darīs?" 71. vidusskolas pedagogi ieteikuši Rīgas 4. speciālo internātpamatskolu, kur Ralfs varētu iegūt profesionālo kvalifikāciju – galdnieka palīgs, un viņš to arī apguvis.