Apaļie spoguļi – modīga tendence mājokļu interjeros

Gada pirmajos mēnešos parasti izkristalizējas aktualitātes mājokļa iekārtošanā – tiek nosaukta gada krāsa, modīgākās mēbeles un ne tikai. Arī ASV populārais žurnāls "Better Homes and Gardens" janvārī ir norādījis, ka joprojām nezūdoša vērtība ir apaļie spoguļi, turklāt to popularitāte arvien aug.

Žurnāls uzsver, ka apaļie spoguļi ir dizaina tendence, kas tik ātri vien nepazudīs no mūsu mājokļiem. Tie savu uzvaras gājienu "Pinterest" sāka 2017. gadā, turklāt tie arvien vairāk sāk izkonkurēt taisnstūra vai kvadrātveida spoguļus. Šiem spoguļiem, kā raksturo portāls, ir maigas un taisnas līnijas, forma, turklāt šādi spoguļi rada lielisku balansu telpā starp pārējām mēbelēm. Apaļie spoguļi telpu ne tikai padara vizuāli plašāku, bet tie arī lieliski atstaro gaismu, radot telpā gaisīgāku atmosfēru.

Ja vēl šaubies par to, vai apaļam spogulim tavās mājās jābūt, ielūkojies portāla "Apartment Therapy" ieteikumos, kuros uzskaitīti iemesli par labu apaļam spogulim. Lūk, kāpēc vērts savās mājās pie sienas piestiprināt tieši apaļu spoguli:

Plašuma radītāji telpā. Kā uzsver portāls – ar spoguļiem var apmānīt mūsu redzi, turklāt tas ir vecs paņēmiens, lai telpu vizuāli padarītu plašāku. Turklāt apaļie spoguli ir ļoti labs dizaina elements telpā, ja salīdzina ar klasiskajiem taisnstūrveida spoguļiem;

Protams, spoguļos var redzēt visu, kas atrodas pretējā sienas pusē, bet tanī pašā laikā tie telpā darbojas arī kā papildu gaismas avots, norāda "Apartment Therapy". Tie lieliski atstaro dabisko gaismu;

Apaļais spogulis telpai piešķirs balansu un harmoniskāku izskatu jebkurā telpā. Laba dizaina pamatā ir balanss, atgādina portāls;

Netradicionāla forma. Portāls vēsta, ka kaut kādu iemeslu dēļ taisnstūrveida spoguļi pēdējos gados ir norma. Tikmēr apaļie spoguļi pēdējos gados ir sākuši savu popularitātes gājienu, tāpēc viennozīmīgi tos vēl nevar norakstīt. Klasisks un apaļš spogulis viennozīmīgi būs cieņā vēl vairākus desmitus gadu, protams, ar nosacījumu, ka tam apkārt nav kaut kāds īpaša dizaina rāmis.

Savukārt zemāk vari palūkot dažādas interjera idejas ar apaļajiem spoguļiem dažādās telpās! Savukārt šeit vari izlasīt paņēmienus, kā nepieļaut spoguļa aizsvīšanu.