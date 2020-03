Darini pats: oriģināli krīzes laika dekori no koku un smilgu saknēm

No dabas materiāliem var radīt fantastiskas interjera odziņas mājai – to pierāda arī interjera dizainere Anda Ozoliņa, kura izveidojusi skaistus dekorus no koku un smilgu saknēm.

Interjera dizainere savus darinājumus pieteikusi arī "Delfi Aculiecinieks" konkursam, kurā cilvēki aicināti dalīties ar savām nodarbēm ārkārtējā situācijā.

Kā raksta Anda, viņa Tūjā staigājusi gar jūras krastu, kur pēc vētras liedagā ir izskaloti koki ar visām saknēm. "Man radās iedvesma radoši un meditatīvi radīt dekorus Lieldienām," papildina Anda, "mana pamatprofesija ir interjera dizains, tādēļ visur saredzu, ko varu radīt skaistai videi."

Vai šādus dekorus izgatavot ir sarežģīti? Viņa teic, ka nē. Interjera dizainere pastaigājusies gar jūru apmēram trīs stundas, lasot izejmateriālus vietās, kur spēcīgais vējš bija izgāzis kokus ar visām saknēm. "Pīt var jebko, viss atkarīgs no fantāzijas! Var pīt grozus, lampas, sienas dekorus. Es stiprināju ar melniem savilcējiem, bet var ar metāla stieplēm, ar striķiem, ar visu, kas ir pie rokas," padomos dalās Ozoliņa, kura izveidojusi gan skaistus grozus Lieldienu olām no smilgu saknēm, gan arī oriģinālus dekorus no koku saknēm.

Lūk, interjera dizaineres unikālie dekori:

