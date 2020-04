Skalu grozu pīšana ir sena amata prasme, kuru mūsdienās pārzina retais. Viens no šiem cilvēkiem ir Jelgavas novada Sesavas pagasta amatniece Inta Bendrupa, kura šo prasmi sākusi apgūt nejauši, varētu pat teikt, tas bija likteņa pirksts, jo pirms sešiem gadiem Intai pa ceļam pie radiniekiem salūzusi automašīna, viņa apstājusies pie saimniecības, kur kāda ģimene nodarbojusies ne tikai ar kokapstrādi, bet arī skalu grozu pīšanu.

Kā stāsta Inta, viņa pēc profesijas ir lauksaimniece – diplomēta agronome, bet, kad vēl strādājusi Jelgavā, domājusi par papildu ienākumiem. Kāda 2014. gada diena kļuva par pavērsienu dzīvē, kas viņu aizveda līdz skalu grozu pinumu pasaulei. Tā jau sešus gadus sievietes hobijs un arī darbs ir skalu grozu pīšana.

Inta no skaliem darina lielākus un mazākus grozus, piemēram, sēņu un ogu grozus, sīpolu un ķiploku grozus, malkas grozus, Lieldienu grozus oliņām un ne tikai, bet viens no neparastākajiem viņas meistardarbiem ir tieši stilīgas somas no skaliem, kuras, kā atzīst amatniece, viņai patīk darināt vislabāk. Somas ir ar oderīti un bez, papildinātas ar lenci, lai var uzkārt arī uz pleca. Kā šāda ideja viņai radusies, Inta vairs neatminas. Sieviete teic, ka viņai ir ļoti daudz radošu ideju, kuras atliek tikai īstenot, piemēram, speciālas kastes kaķīšiem un puķu kastes. "Mani grozu pīšana ļoti aizrauj, varu katru reizi izdomāt kaut ko jaunu," norāda Inta.