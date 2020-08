Foto: Kā izskatās paraugdzīvoklis projektā 'Krasta kvartāls'

Jauno māju projekti Rīgā top viens pēc otra, un viens no tiem ir arī projekts "Krasta kvartāls", kas atrodas Maskavas forštatē. Dzīvokļi šajā projektā tiek pārdoti bez mēbelēm, bet vienā no tiem tapis demo jeb paraugdzīvoklis, kurā arī var smelties interjera idejas savam mājoklim.

"Tava Māja jau vēstīja, ka 2018. gada novembrī lielākais nekustamo īpašumu attīstītājs dzīvojamo namu segmentā Latvijā "Bonava Latvija" Maskavas forštatē uzsāka būvēt jauno "Krasta kvartālu". Šajā projektā attīstītājs investēs 40 miljonus eiro un uzbūvēs sešus daudzdzīvokļu namus. Jau šī gada martā "Bonava Latvija" pabeidza pirmo kārtu jeb pirmo deviņstāvu māju projektā "Krasta kvartāls". Tiek plānots, ka projekts pilnībā tiks pabeigts līdz 2024. gadam.

Jaunbūvētajā "Krasta kvartāla" daudzdzīvokļu namā Maskavas ielā 192 kopumā ir 94 dzīvokļi – no 43,8 līdz 73,4 kvadrātmetriem plaši, no divām līdz četrām istabām, ar pilnu iekšējo apdari. Kā vēsta informācija "Bonava Latvija" mājaslapā, dzīvokļu cenas šajā namā ir no 82 līdz 118 tūkstošiem eiro.

"Krasta kvartāla" paraugdzīvokļa interjeru veidojusi "Bonava Latvija" interjera dizainere Madara Vēza, kura "Tava Māja" dalījās pārdomās par šī demo dzīvokļa interjera izveidi.

Foto: Publicitātes foto

"Vieta, kur dzīvojam ir svarīgs iemesls būt piepildītam ar mājas un laimes sajūtām. Tās ir emocijas, kuras veido ne tikai apkaime, bet telpas ieskāviens, kurā nemitīgi atrodamies. Maskavas ielu raksturo tuvums Rīgas pilsētas centram – sirdij, kur notiek rosība, kas ierauj tevi ikdienas plūsmā," tā interjera dizainere.

Viņa atklāj, ka demo dzīvokļa interjera izveidē iedvesmojusies arī no dabas, jo daudzdzīvokļu namu ieskauj koku ieloks, bet tālumā no dzīvokļa loga paveras pelēkos toņos straujā pilsētas ainava."Vēlme bija ienest šo dabas toņu patiesumu arī interjerā," uzsver Vēza, kura paraugdzīvoklī izmantojusi mūsdienīgus toņu salikumus – tur pelēcīgie toņi savijas ne tikai ar zaļganiem akcentiem, bet arī ar smilšu toņu gammu. "Samts un marmora tekstūra ir galvenie dominējošie materiāli, kas viens otru lieliski papildina, izceļ un pietušē, kad tas nepieciešams. Šādi telpai tiek piešķirts ekselents noskaņojums," uzskata interjera dizainere. "Harmoniski dominējot toņu gammai, telpa tiek veidota jaunam pārim, kuri turpina ikdienas gaitas arī savā mājvietā."

Dizainere skaidro, ka viena no interjera idejām bija "Krasta kvartāla" paraugdzīvoklī izveidot finansiāli pieejamu dizainu tā, lai savstarpēji dominētu dažāda veida interjera mēbeles un aksesuāri. "Uzdevums bija grūts, bet, protams, izpildāms. Lai katra telpas daļa būtu aizpildīta ar funkcionāli nepieciešamām lietām, viss iepriekš tika pārdomāts," stāsta interjera dizainere. "Telpā izvēlējāmies nelielu ēdamgaldu ar vietu divām personām, kas ļauj malkot rīta kafiju un pavērties caur logu uz pilsētas ainavu. Lai telpa būtu funkcionāli izmantota novietojām ērtu dīvānu, kur vakaros var ērti iekārtoties un justies omulīgi. Savukārt guļamistabā izvēlējāmies koka tekstūras individuāli izgatavotu galvgali, kas telpā ienes Skandināvu dizaina elementus, to izceļot ar melniem dekoriem, šajā gadījumā sienas lampas, rozetes un naktsgaldiņi. Galvgali turpina garderobes skapis, kas ļauj ērti izvietot un organizēt drēbes un aksesuārus."

