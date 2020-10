Foto: Kā izskatās 'Hepsor' projekta gatavie dzīvokļi Rīgas klusajā centrā

Ik pa laikam portāls "Tava Māja" iepazīstina ar paraugdzīvokļiem jeb demo dzīvokļiem, kā arī jaunajiem projektiem, kas jau ir pilnībā aprīkoti ar mēbelēm. Šoreiz dosimies virtuālajā ekskursijā uz Igaunijas nekustamo īpašumu projektu attīstītāja "Hepsor" jauno daudzdzīvokļu projektu Rīgas klusajā centrā − Strēlnieku 4B.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka šā gada septembrī ekspluatācijā nodots nekustamo īpašumu attīstītāja "Hepsor" pirmais dzīvojamais projekts Rīgas klusajā centrā. Ēkā ir 50 dzīvokļi ar gala apdari, kā arī četras pārdošanai paredzētas komerctelpas. Projekta kopējās investīcijas − aptuveni 4,2 miljoni eiro. Sešstāvu ēka aizņem 965 kvadrātmetru lielu teritoriju Dzirnavu un Strēlnieku ielu krustojumā. Tajā ir 50 pilnībā mēbelēti vienistabas un divistabu dzīvokļi ar gala apdari platībā no 20 līdz 46 kvadrātmetriem, tostarp pieci divstāvu dzīvokļi ēkas augšstāvos, un četras biroja vajadzībām piemērotas telpas pirmajā stāvā. Dzīvokļu cena − no 87 100 eiro, savukārt komerctelpas ēkas pirmajā stāvā − no 149 500 eiro. Dzīvokļus, kā norāda attīstītājs, var ne tikai iegādāties, bet arī izīrēt.

Kā "Tava Māja" pastāstīja "Hepsor" mārketinga un pārdošanas vadītāja Elīna Ozola, interjera dizaina risinājumi šajā projektā rasti sadarbībā ar interjera dizaineri Aneti Antoneviču.

Foto: Publicitātes foto/Gints Rudzītis

"Interjera dizains vienmēr tiek veidots, iedziļinoties klienta vēlmēs un finansiālajās iespējās! Šajā projektā tas nozīmēja to, ka ir 50 dažādi klienti un visiem jājūtas labi savās jaunajās mājās! Tādēļ telpās dominē dabīgie toņi, savukārt, "raksturu" piedod brīvstāvošās mēbeles un aksesuāri dažādās akcenta krāsās," skaidroja interjera dizainere, kura kā papildus izaicinājumu šajā projektā min salīdzinoši nelielās telpas, kur izvietot visu sadzīvei nepieciešamo. "Lai arī ērtai dzīvei nav nepieciešams daudz, svarīgi, lai tas ir teicamā kvalitātē. Mājās katrai interjera detaļai un mēbelei būtu jārada tā iedzīvotājam pozitīvas māju sajūtas," tā Antoneviča.

Foto: Publicitātes foto/Gints Rudzītis

Kā atgādina interjera dizainere, mūsdienu piesātinātajā ikdienā strauji pieaug "zerowaste" kultūra un prasības pēc minimālisma interjerā un sakārtotas vides sev apkārt. "Tas vistiešākajā veidā attiecas arī uz mēbelēm un citiem interjera priekšmetiem – jo izteiktāk redzams balanss, jo labāk mēs jūtamies!" norādīja Antoneviča.

"Hepsor" pārstāve "Tava Māja" uzsvēra, ka šī jaunā ēka ir ne tikai funkcionāla, bet arī iltspējīga, turklāt tā iemieso mūsdienu urbānās dzīves standartus. Kā informēja Ozola, namam ir slēgts apzaļumots pagalms ar atpūtas zonu un velosipēdu novietnēm, kāpņutelpa aprīkota ar ietilpīgu liftu un diennakts videonovērošanas sistēmu iedzīvotāju drošībai.

Foto ieskats dzīvokļos:

Igaunijas nekustamo īpašumu projektu attīstītājs "Hepsor" Latvijā darbojas kopš 2017. gada. Tuvāko gadu laikā "Hepsor" veiks vērienīgas investīcijas dzīvojamā un komercsegmentā, tostarp jaunā kvartāla "Krasta City" attīstībā.