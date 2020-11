Interjera dizainere iesaka knifiņus, kā telpā iekļaut melno krāsu

Nereti valda priekšstats, ka melnā krāsa interjerā ir drūma, smagnēja, taču tajā pašā laikā tā ir arī ļoti eleganta. Kā mājoklī iekļaut melno krāsu un kāpēc no tās nebaidīties, "Tava Māja" rakstā tālāk stāsta interjera dizainere un interneta veikala "220.lv" eksperte Anna Ilmere.

Kā norāda eksperti, viens no veidiem, kā pāriet uz melno interjeru, ir sākt ar nelieliem objektiem –izvelēties pelēkās jeb antracīta krāsas sienas pārklājumu vai melnu matēto.

Viens spilgts objekts var radīt izsmalcinātu eleganci

Interjera dizainere nešauboties atzīst, ka melno krāsu var uzskatīt par visdziļāko un jutekliskāko krāsu, kura piesaista skatienu, pateicoties savai noslēpumainībai. Ne velti to var novērot gan, izvēloties melnu apģērbu, gan arī interjeru. Apģērbu izvēlē melnā krāsa ir klasiska vērtība, kas nemainās un nepamet modi, taču interjerā melnā klātbūtne tikai sāk savu slavas gājienu un rada revolūciju interjera dizainā, aizmirstot par stereotipiem. Cilvēki arvien vairāk atļaujas eksperimentēt un nebaidīties. Un, kādēļ baidīties, jo melno krāsu var lieliski kombinēt arī ar citām krāsām!

Melnas krāsas izmantošana interjerā ir labs veids, kā paspilgtināt dizaina elementus – nav jānokrāso visas mājas vai dzīvokļa sienas piķa melnā krāsā, lai panāktu lielisku efektu. Istabas, kurās trīs sienas nokrāsotas baltas, bet viena – melna, radīs sajūtu, ka istaba ir mazliet platāka, jo melnais vizuāli bīdīs sienu dziļumā.

"Izvairīšanās no melnās krāsas interjerā visbiežāk saistās ar bailēm par to, ka telpa izskatīsies drūma un tumša, taču tā vis nav! Pareizos krāsu salikumos, atdzīvinot fonu ar krāsainiem aksesuāriem, spīdīgām virsmām, zaļiem telpaugiem un apgaismojumu, interjers noteikti būs ļoti mājīgs," iedrošina Ilmere.

Populārais antracīta tonis

Kad izdzirdam frāzi "melns un pelēks", mūs nereti pārņem garlaicība. Bet, kad dzirdam vārdu "antracīts" – jau sāk skanēt labāk. Kas tad ir antracīts? Kā norāda dizainere, antracīts ir krāsa, kas ir viena no bagātīgās pelēkās paletes nokrāsām. Paradoksāli, ka šo interjera toņu klāsts ir viens no jaunākajiem dizaina virzieniem. Antracīts rada mierīgu noskaņu, nav uzkrītošs, turklāt lieliski izceļ melnās krāsas akcentus. No praktiskā viedokļa, piemēram, interjers, kas dekorēts pelēkos toņos, palīdz labāk koncentrēties.

Melni interjera objekti un matēts melnais

Uz melnas krāsas sienas labāk izcelsies visi objekti, kas izvietoti tai priekšā. Vai tie būtu mākslas darbi, telpaugi, baltas durvju ailes, sienas dekori vai mēbeles – melnais fons noteikti atainos cerības par gaumīgu kopskatu. Melnā krāsa lieliski sader ar citām krāsām un virsmām, taču tā vislabāk izcels vara un zelta krāsas. Siltais zelta atspīdums kontrastēs uz melnās krāsas tekstūras, tādējādi radot atraktīvu dizainu. Lai iegūtu bagātīgu krāsu un tekstūru daudzveidību, jākombinē zelta un matēti melnie dekori vai mēbeles ar koku un akmens virsmām.

Melna matēta krāsa lieliski iederas zīmējumos un gleznās, kas telpā acumirklī radīs māksliniecisku noskaņu. Izmantojot melnu krāsu kolonnu, krēslu kāju vai pat plauktu krāsošanā, melnais radīs savdabīgu ainavu. Proti, nelielas detaļas interjerā šķitīs kā uzzīmētas. Matētajai melnajai krāsai ir patīkama un samtaina tekstūra, kas lieliski spēs paslēpt pirkstu nospiedumus, tieši tāpēc matēti un melni ūdens krāni būs retāk jāmazgā, pareizāk sakot, jāspodrina. Turklāt matētas un melnas virsmas lieliski saderēs ar porcelāna balto, pelēko un citiem dabiskajiem toņiem.

Melnā krāsa industriālajā stilā

Kad runa ir par apgaismojuma izvēli, interjera dizainere liek vērst uzmanību uz industriālo stilu. "Mūsdienās par industriāliem sauc interjerus, kas ir noformēti bez liekiem dekoratīvajiem elementiem, aukstā krāsu paletē. Industriālajā interjerā tiek aktīvi izmantotas raupjas virsmas un tumšie toņi, tāpēc industriālā stila lampas vienmēr ir labi pamanāmas. No apgaismojuma izvēles ir atkarīgs gaismas virziens, tā intensitāte un telpas vispārējā tēla veidošanās. Piemēram, ja melnas mēbeles ir lakotas, labāk ir izmantot spilgtu virziena gaismu, kas dos dziļumu un dzirksti," skaidro Ilmere.

Viņa arī piebilst, ka, izvēloties tekstila piederumus interjerā ar melnām mēbelēm, ir svarīgi ņemt vērā ne tikai to toni, bet arī tekstūru. Runājot par materiāliem, zīda audumi padarīs atmosfēru ērtāku un mīkstāku, velvets sniegs reprezentatīvu un aristokrātisku šiku, bet ādas izstrādājumi radīs interjerā raupju un pat brutālu pieskārienu.