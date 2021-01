Jānis Kreišmanis, Artūrs Koškins, Mārtiņš Zabarovskis un Uģis Grīnbergs viens otru pazīst no deviņdesmitajiem gadiem un sauc sevi par draugiem ar kopīgu vīziju. Brašie vīri ir no Saldus. Viņi pēc vairākiem "trimdā" pavadītiem gadiem atgriezušies dzimtajā pusē, ar kuru saista arī savu ikdienas nodarbošanos. Izveidojot zīmolu "20k Design", viņi vēlas koku atkal padarīt varenu, no veciem un šķietami nederīgiem materiāliem izgatavojot mājām un sadzīvei noderīgus dizaina priekšmetus. Liela daļa kokmateriālu tiek ņemta no senām un demontētām ēkām, taču ļoti labus izejmateriālus nācies vilkt laukā pat no draugu sakurinātiem ugunskuriem.

Idejas, ka iespējams piedāvāt dizaina priekšmetus no otrreiz izmantotiem kokmateriāliem, kas iegūti ēku demontēšanas laikā, autors ir Jānis, kurš nozarē strādā jau 15 gadus. Ilgstoši darbojoties metāllūžņu pieņemšanas laukumā, Jānis novērojis pieprasījumu pēc ēku demontāžas, tāpēc, pamanot nišu, dibinājis savu uzņēmumu, kas papildus citiem piedāvātu arī tieši šo pakalpojumu. "Demontēt var būt nepieciešams pilnīgi visu – neuzbūvētas, industriālas, vecas, pussagruvušas, pat degušas ēkas," stāsta Jānis.

Savukārt 2020. gadā dibināta SIA "20K", kas ietver Jāņa ideju un kopīgi radīto zīmolu. "Jaucot nost vecās ēkas, manījām, ka tajās ir daudz labu un izmantojamu materiālu. Bieži vien tie jau ir pareizi apstrādāti, zāģēti īstajā Mēness fāzē un laikā, kā arī nav iznīcināti, tāpēc tos var darināt tālāk," teic Jānis. Taujāts, kāpēc šī niša netika attīstīta jau ātrāk, līdztekus demontēšanas darbiem, kas aizsākās 2012. gadā, Jānis norāda uz nepieciešamību sākumā ieskrieties un nostabilizēt vienu uzņēmumu. Viņš arī piebilst, ka liela nozīme ir partneriem un domubiedriem, ar kuriem, lai gan iepriekš jau bijuši pazīstami, ceļi tā pa īstam krustojušies vien tagad. "Vēl jau noteikti arī ar šiem paspēsim izstrīdēties un trīs reizes izkauties, bet domāju, ka būs labi," ar smaidu teic Jānis.