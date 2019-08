Noderīgi padomi, kā vannasistabu padarīt praktiskāku un vieglāk izmantojamu

Ja esi noskatījis dzīvesvietu, kuru plāno saukt par savām mājām ilgāku laiku, vērts padomāt arī par to, ka laiks nestāvēs uz vietas – gadi nepielūdzami ies uz priekšu, tāpēc telpu pielāgošana ar laiku var kļūt aktuālāka. Iedvesmojoties no "Houzz", turpmākajās rindās iepazīstināsim ar dažiem ieteikumiem, kas vannasistabu var padarīt vēl vieglāk izmantojamu, palīdzot arī izvairīties no iespējamām traumām.

Iegādājoties dušas kabīni, vērts paturēt prātā, ka ļoti praktisks variants ir izvēlēties ierīci, kurai ir beņķītis. Ja vēlies jau esošo dušu nedaudz uzfrišināt, kā arī tajā ir gana daudz vietas, vari apsvērt neliela krēsliņa novietošanu stūrī. Tad gan svarīgi pārdomāt, kurš materiāls būtu labākais un kā nodrošināt to, lai krēsls neslīdētu. Jo ilgāku laiku pavadīsi sēžot, jo mazāka iespēja arī būs paslīdēt!

Turpinot par dušu, daudz praktiskāk ir izvēlēties risinājumu, kas paredz – uzgalis nav pašam jātur rokās. Vienalga, vai tas tiek iekarināts sienas statīvā vai ūdens tek no griestiem. Dušā būs daudz vieglāk mazgāties, ja tas visu laiku nebūs jātur vai jāliek uz zemes, ziepējot matus, vai tamlīdzīgi.

Vai tev ir gadījusies situācija, kad, kāpjot ārā no dušas vai paliecoties pakaļ dvielim, paslīd kāja un attopies ar sasitu celi uz zemes? Lai no tā izvairītos, apsver papildu rokturīšu nepieciešamību pie sienas.

Tāpat noteikti vērts padomāt par labu apgaismojumu telpā, jo ar vienu vidēji blāvu spuldzīti varētu nepietikt. Ja telpā būs spilgts apgaismojums, labāk varēs redzēt slapjās peļķes pie vannas vai dušas, izvairoties no paslīdēšanas traumām, kuras var gadīties katram. Lai atvieglotu sev dzīvi, pārliecinies - kāda lampiņa ir arī tieši virs mazgāšanās vietas.

Ja plāno uzstādīt dušu, domājot arī par vecumdienām, "Houzz" iesaka izvēlēties variantus, kuriem nav norobežojuma. Bieži vien cilvēki aizmirst par mazo līstīti, paklūp un tādējādi sevi traumē.