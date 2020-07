Trīs izplatītas vannasistabas dizaina kļūdas un risinājumi

Mūsdienās vannasistabām jābūt ne tikai skaistām, bet arī funkcionālām, nemaz nerunājot par to kompaktumu. Reizēm gadās pieļaut kādu kļūdu tās iekārtošanā vai remontdarbos, ko nākas pēcāk nožēlot. Iedvesmojoties no portāla "Houzz", šoreiz aplūkojam izplatītas vannasistabas dizaina kļūdas.

Nav logu. Nevienam nepatīk tumša vannasistaba, kurā ir slikta gaisa cirkulācija. Ja vēl tikai plānojat iegādāties mājokli vai paša spēkiem domājat to būvēt, tad noteikti šajā telpā atvēliet vietu logam. Ja logs nav opcija, tad var padomāt par citiem risinājumiem. "Houzz" piemēros minēti iebūvētie jumta logi (ja vannasistaba atrodas ēkas augšējos stāvos).

Nepareizi izvēlēta vieta vannasistabai. Portāla "Houzz" eksperts reiz strādājis pie mājokļa pārvērtībām, kur bija nepareizi izvēlēta vieta vannasistabai – tās durvis bija ēdamistabā. Izklausās jokaini, vai ne? Sēdi pie lielā vakariņu galda un redzi, kā paveras durvis uz vannasistabu, kura apvienota ar labierīcībām. Nemaz nerunājot par to, ka labierīcību apmeklētāji nevar justies komfortabli, ja nu pēkšņi vēders sāk streikot un izdalās skaļas gāzes... Portāls silti iesaka izvairīties no vannasistabas ierīkošanas kādā no publiskajām telpām, piemēram, virtuvē, ēdamistabā vai viesistabā. Ko darīt lietas labā, ja nu tomēr pieļauta šāda kļūda? Eksperti mudina atdalīt šo ieeju no pārējās telpas. Kaut vai ar sienu, lai skatam nepavērtos aina uz vannasistabu.

Tualete vannasistabā. Kad ieejam vannasistabā, tad skatu uzreiz piesaista tualete. "Houzz" iesaka labāk atdalīt šīs divas lietas, jo viens cilvēks var netraucēti vannoties, bet otrs – apmeklēt labierīcības. Skaidrs, ka abas šīs lietas vienlaicīgi darīt nevar. Šo problēmu arī var atrisināt ar sienas izbūvi.