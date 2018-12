Varianti iedvesmai: gaumīgi iekārtotas virtuves dažādos Latvijas dzīvokļos

Kur likt ledusskapi, kādu galdu izvēlēties, vai tiešām vajag leti un kādā krāsā to visu iegādāties – šie un vēl citi jautājumi nomoka to cilvēku prātus, kuri iekārto vai remontē virtuvi. Dažādas interjera un izkārtojuma idejas vērts aizņemties no citiem, tādēļ šoreiz pa durvju šķirbiņu ielūkosimies 15 pašmāju dzīvokļos un vērsīsim uzmanību tieši virtuvēm.

Mūsdienās populāri kļuvuši tādi dzīvokļi, kuros visas sadzīves norises notiek vienā telpā, kas sadalītas dažādās zonās. Šādos variantos ēdamistaba un virtuve atrodas vienā telpā, tādējādi neapgrūtinot roktura meklējumus ar salātu bļodu rokās, kā arī saziņu no vienas telpas citā. Šīs mājvietas bieži vien izmēros ir nelielas, tāpēc milzu izaicinājums ir saprast un izdomāt, kā mazajā rūmē ietilpināt visu nepieciešamo. Šajā materiālā vari apskatīt stilīgus variantus, kā dažādos Latvijas mājokļos vienuviet iekārtota virtuve un ēdamistaba. Taču tāpat iedvesmu vari smelties no dažādu slavenību virtuvēm. Arī tad, ja telpas izmēru ziņā tās neatbilst tavam mājoklim, kāda ideja, piemēram, priekšmetu izvietošanā vai gaismas avotu izvēlē ir atrodama. Ieskatu pasaulē atpazīstamu cilvēku virtuvēs atradīsi šeit un šeit. Runājot par krāsām, visbiežāk tiek izvēlēti gaišie toņi, kam virtuvē ir arī loģisks skaidrojums - uz tumšākas virsmas būs labāk redzami skrāpējumi, tāpēc gaišu virsmu kopt ir vieglāk. Ar vēl citiem vērtīgiem speciālista ieteikumiem, kā izvēlēties ēdiena gatavošanas vietas virsmas, iepazīsties šajā rakstā. Ja arī tev bija prātā redzējums, piemēram, par toņu gammu, galda formu, izkārtojuma niansēm, bet ilgstoši lauzīji galvu, kā tas varētu izskatīties dzīvē, iespējams, atbildi atradīsi izveidotajā fotogalerijā!