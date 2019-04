Dizainere ieskicē piecas izplatītākās kļūdas mazas virtuves iekārtošanā

Bieži vien var dzirdēt teicienu – gribējās kā labāk, sanāca kā vienmēr. To var viennozīmīgi attiecināt arī uz interjera iekārtošanu, jo arī tur mēs nereti pieļaujam kļūdas, kas pēc tam var apgrūtināt rosīšanos virtuvē.

"Tava Māja" par izplatītākajām kļūdām mazas virtuves iekārtošanā konsultē "Ikea" Interjera dizaina nodaļas vadītāja Baiba Freija.

Virtuve nav pietiekami organizēta. Kā skaidro dizainere, papildu organizatori, sadalītāji un skapīši, kas sniedzas līdz griestiem, palīdz ievērojami palielināt noderīgo telpu – līdz pat 30 procentiem. "Tāpēc, plānojot virtuvi, nepietiek tikai izdomāt, cik daudz skapīšu un atvilktņu būs – jāpadomā arī par atvilktņu sadalītājiem, kastītēm un traukiem, kur glabāt sīkākus virtuves piederumus vai pārtikas produktus tā, lai tie būtu pārskatāmi un aizņemtu mazāk vietas," padomos dalās Freija.

Pārāk lielas un masīvas mēbeles. Freija norāda, ka Latvijā cilvēki mēdz izvēlēties ļoti lielas un masīvas virtuves mēbeles, kā rezultātā netiek atstāta vieta virtuves attīstībai nākotnē, piemēram, iespējai pievienot kādas pārvietojamās virtuves mēbeles – ratiņus vai virtuves salu. "Citās Rietumvalstīs cilvēki izvēlas veidot atvērtā plānojuma virtuves, kur iebūvētas galvenās mēbeles un pēc vajadzības tiek pievienotas papildu mēbeles vai detaļas," piebilst dizainere, "tas ir ērti, jo telpa ir pielāgojama – ja jums ir nepieciešama papildu darba virsma, jūs varat izmantot salu, ko var pārvietot citur, ja gaidāt viesus un zināt, ka būs nepieciešams vairāk vietas." Viņa arī mudina vienmēr apsvērt iespēju par to, vai nākotnē noderēs šādas papildu mēbeles.

Šajā rakstā vari ielūkoties "Tava Māja" padomu vācelītē, kā iekārtot mazu virtuvi.



Maz vietas darba virsmai un to pārblīvēšana ar lietām. "Darba virsma būtu jātur iespējami tīra no dažādām lietām, tāpēc ieteicams izmantot sienas risinājumus, piemēram, stangas ar āķiem, kur iekārt daļu no ikdienā lietotajiem virtuves piederumiem," iesaka Freija. Tāpat viņa rosina izmantot jau minētās pārvietojamās virtuves salas, kas būs lielisks palīgs, lai iegūtu papildu darba virsmu virtuvē. "Kārtība atvilktnēs un skapīšos arī palīdz atbrīvot vietu mantām, kas citādi glabātos uz darba virsmām," atgādina dizainere.

Neērts virtuves plānojums un iekārtu izvietojums. "Jāņem vērā, ka, piemēram, trauku mazgājamai mašīnai jāatrodas tuvu izlietnei, ledusskapim jābūt ērti atveramam un blakus tam būtu jābūt virsmai, kur novietot iepirkumu maisus, lai saliktu produktus ledusskapī," norāda Freija. Viņa pirms virtuves iekārtošanas iesaka imitēt svarīgākās darbības, jo tā varēs labāk saprast, kur būtu ērtāk novietot mēbeles un iekārtas. "Noderīgs būs "virtuves trijstūra" princips: galvenajām vietām virtuvē – ledusskapim, plītij un izlietnei – jābūt izkārtotām trijstūra formā," padomu sniedz dizainere.

Nepietiekams apgaismojums telpā. Kā atgādina interjera speciālste, virtuvē noteikti nepietiek tikai ar vienu griestu lampu." Visām darba virsmām jābūt labi apgaismotām, tāpēc vajadzētu izvēlēties atbilstošus gaismekļus. Ja kādā vietā nav elektrības padeves, tad var izmantot lampas, kas darbojas ar baterijām," iesaka Freija.

"Tava Māja" no savas padomu vācelītes ir sarūpējusi arī citus rakstus par kļūdām, kuras mēdzam pieļaut ne tikai virtuves iekārtošanā, bet arī eletroierīču un piederumu lietošanā. Liec aiz auss, lai tās nepieļautu!

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.