Trīs muļķīgas kļūdas, kas tiek pieļautas virtuves remontā

Nereti remontdarbu laikā sanāk pieļaut kādas kļūdas, kas ne tikai pagarina remontu procesu, bet arī rada papildu izmaksas. Iedvesmojoties no portāla "In my room", aplūkojam trīs visai muļķīgas kļūdas, kas tiek pieļautas virtuves remonta laikā.

Kļūda: pārāk maz rozešu. Tās virtuvē ir neatņemama sastāvdaļa, jo jāpievieno dažādas elektroierīces – sākot no ledusskapja līdz pat elektriskajai tējkannai. Mazo rozešu skaits ir derīgs vien tiem mājokļa saimniekiem, kas neizmanto sadzīves tehniku.

Risinājums: portāls iesaka izplānot elektroierīču skaitu, kas tiks izmantotas virtuves darbos. Skaidrs ir viens – visas vienā laikā izmantotas netiks. Ja saproti, ka tiešām rozešu skaits telpā ir mazs, laiks ciemos aicināt elektriķi!

Kļūda: cepeškrāsns novietošana tieši blakus virtuves logam. Kā uzsver portāls, šis ir ļoti bīstams elektroiekārtas novietojums, jo tas ir ugunsnedroši! Logus taču var rotāt plandoši aizkari, kas var aizdegties.

Risinājums: vislabāk būs, ja starp logu un cepeškrāsni būs kāds skapītis. Tāpat vēlams izvēlēties virtuvei citu logu rotu, piemēram, žalūzijas.

Kļūda: palodzes mala ir pārāk izvirzīta, kā rezultātā tā traucē izplānot mēbeļu novietošanu, piemēram, skapītim vai ledusskapim nevarēs atvērt durvis.

Risinājums: portāls raksta, ka variantu ir daudz, piemēram, samazināt palodzes platumu, lai tā būtu vienā līmenī ar sienu, tāpat var izvēlēties skapjus vai mēbeles, kas būtu pielāgotas palodzei.