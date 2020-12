Foto: 12 kvadrātmetri gatavošanai – industriālā stila virtuve Igaunijā

Kaimiņzemē Igaunijā ik pa laikam norisinās interesanti konkursi, kuros var iesaistīties skaisto mājokļu īpašnieku un gaumīgo dārzu saimnieki, un šoreiz portāls "Delfi Moodnekodu" izsludināja konkursu par skaistāko virtuvi. Arī jums, "Delfi" lasītāji, ir iespēja virtuāli paciemoties konkursa dalībnieku virtuvēs!

Savas skaistās virtuves un neparastos risinājumus tajās portālam varēja iesūtīt līdz 18. novembrim, bet jau decembra sākumā tika noskaidrots uzvarētājs, kurš balvā saņēma noderīgu virtuves palīgu –mikseri 479 eiro vērtībā. Lai gan šī virtuve, kuru apskatīsim rakstā tālāk, balvas neplūca, no tās var pasmelties dažādas idejas.

Šī virtuve, kā raksta "Delfi Moodnekodu", atrodas daudzdzīvokļu ēkā, kas celta 20. gadsimtā. Tā kā virtuve ir neliela, mājas saimnieki vizuāli gribēja to paplašināt. Tāpat viņi vēlējās šajā telpā apvienot industriālo stilu ar omulīgām detaļām. Tā telpā ir "satikušies" metāla plaukti ar puķaino sienu. Kā raksta portāls, pārvērtību rezultātā saimnieki ir ieguvuši eklektisku un krāsainu virtuvi.

Virtuvei neparastu "odziņu" piešķir ne tikai pie sienas pieliktās maskas, bet arī telpaugi, jo – kurš gan būtu teicis, ka tiem jābūt tikai uz palodzēm? Šīs virtuves saimnieki pierāda ne tikai to, ka no melnās krāsas telpās nevajag baidīties, bet viņi arī atgādina to, ka ne vienmēr mums visas lietas vai produkti ir jānoslēpj aiz skapīšu durtiņām. Lūk, cik gan skaisti izskatās šķīvji vai burkās pārbērti produkti, kas rotā virtuves plauktu.

Foto ieskats virtuvē: