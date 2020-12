Foto: Kā izskatās divas Igaunijā stilīgākās virtuves

Igaunijā ik pa laikam tiek rīkoti interesanti konkursi, kuros var piedalīties ne tikai daiļdārzu saimnieki, bet arī mājokļu īpašnieki, un šoreiz portāls "Delfi Moodnekodu" izsludināja konkursu par stilīgāko virtuvi Igaunijā, kurā noskaidroti divi uzvarētāji.

Virtuves foto portālam varēja iesūtīt līdz 18. novembrim, bet jau decembra sākumā tika noskaidrots uzvarētājs, kurš balvā saņēma noderīgu virtuves palīgu – mikseri 479 eiro vērtībā. Kā raksta "Delfi Moodnekodu", konkursam pieteikta 71 virtuve, kas bija viena par otru skaistāka.

Galveno balvu saņēma virtuve melnos toņos, kas, kā raksta portāls, no vienas puses ir ieturēta tādā minimālisma stilā, bet no otras puses – tā ir ļoti mājīga. Tieši tāda, kādai jābūt katrai virtuvei. Portāls atzīmē, ka virtuves īpašniece Ketlīna jau pirms mājas uzcelšanas skaidri zināja, kādu virtuvi grib savā mājā – melnu un ar koka elementiem. Viņa vēlējās pēc iespējas vairāk skapju, mazāk plauktu, kā arī to, lai virtuvē pēc iespējas vairāk no logiem ieplūst dabiskā gaisma. Tāpat īstenots arī saimnieces sapnis par virtuves iekārtu ar koka virsmu.

Nav arī tā, ka visas mēbeles virtuvē ir pilnīgi jaunas, jo, kā izrādās, saimnieki otro dzīvi devuši aptuveni 60 gadus vecam virtuves galdam. Uzfrišināti arī virtuves krēsli.

Lūk, kā izskatās uzvarētājvirtuve:

Savukārt savu specbalvu kādai citai virtuvei piešķīris uzņēmums "E-Lux", kurš par saviem favorītiem izvēlējās virtuvi, kurās interjerā ir izmantots ne tikai koks, bet arī akmens virsmas. Kā raksta "Delfi Moodnekodu", mājokļa saimniece Janika vēlējās savā mājā ne tikai praktisku, bet arī modernu virtuvi, kas lieliski saskanētu ne tikai ar dzīvojamo istabu, bet arī pārējo mājas interjeru.

Virtuve-specbalvas ieguvēja: