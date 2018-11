Foto: Astoņas apburošas koka mājas Lietuvā un Igaunijā

Piekritīsiet, ka koka ēkām ir īpašs šarms, bet dzīve tajās ir omulības pārpilna. Arī kaimiņzemē Igaunijā un Lietuvā ir ne mazums gaumīgu koka māju, kas var kalpot kā iedvesmas avots citiem.

Koka mājas modē ir bijušas cauri gadsimtiem, un arī 21. gadsimts nav izņēmums. Tās ir iecienītas ne tikai Latvijā, bet arī kaimiņzemēs un citviet pasaulē.

Gaumīgais būvmateriāls tiek pielietots ne tikai privātmāju būvniecībai, bet arī nelielu pirtiņu, romantisku lapeņu, vasaras namiņu, biroju ēku būvniecībā un pat koka māju būvniecībā, kuras atrodas gabaliņu virs zemes – kokos. Piemēram, Cēsu pusē tapusi fantastiska koka māja piecus metrus virs zemes. Vai koka mājas ir tās piemērotākās Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, kā arī – vai tas nav uguns nedrošākais materiāls, vari vairāk uzzināt šajā rakstā, bet šajā rakstā varēsi izlasīt, iespējams, līdz šim nezināmus faktus par koka arhitektūru Rīgā.

Šīs astoņas ēkas Igaunijā un Lietuvā, kuras "Tava Māja" izcēla no saviem arhīviem, pierāda, cik katra koka būve ir unikāla, neatkārtojama, kā arī to, cik dažādi var iekārtot interjeru. Ja šķiet, ka ar šo nav gana, vari iedvesmoties no stāstu kolekcijas ar omulīgiem koka namiem tepat Latvijā, kas aplūkojami šeit.

Grezns nams Kuršu jomas līcī Neringā, Lietuvā

Foto: Publicitātes attēli

Plašā ēka ar tai pieguļošo zemesgabalu ir izsmalcināti iekārtots nams Baltijas jūras lagūnā Neringā, Kuršu līcī, kur līdz pludmalei ir vien pāris soļu, "Tava Māja" savulaik pastāstīja "Baltic Sotheby's International Realty" speciālisti. Par dzīvi jūras malā un zvejnieku ciematu tradīcijām atgādina mājai uzklātais salmu jumts, kas lieliski sadzīvo arī ar modernāku jumta klājumu, bet nama apdarē izmantotais koks, kas ieturēts gaiši pelēcīgā tonī, harmoniski iekļaujas apkārtējā jūrmalas vidē. Pārdomātais mājas iekārtojums, kas ir veidots mierīgos pasteļtoņos, izmantojot dabiskus materiālus, tās iemītniekiem liks justies ērti un mājīgi.

Dzīvojamās istabas augstie griesti un plašie logi, kuru stiklojums veido istabas vienu stūri, sniedzas līdz pat jumta korei un sniedz plašuma iespaidu, ļaujot ikdienas telpai saplūst ar panorāmas skatu aiz loga un paverot skatam Kuršu līča plašumus līdz pat horizontam. No dzīvojamās istabas iespējams iziet terasē, kur ērtos zviļņos gada siltākajos mēnešos var baudīt saules peldes, veroties jūrā. Istabā ir arī iespaidīgi liels kamīns ar tumša granīta apdari, kas aukstākos vakaros sniegs siltuma un omulības sajūtu kopā ar saviem mīļajiem. Nama otrajā stāvā iekārtotas guļamistabas ar atsevišķām vannas istabām. No saimnieku guļamistabas loga un balkona arī var vērot gleznainus saulrietus Kuršu līcī. Šis nams var kļūt par ģimenes atpūtas un miera ostu.

Vasaras mājas komplekss Sāmsalā, Igaunijā

Foto: Publicitātes attēli

Igaunijā, Sāmsalā (Saaremaa), Kudemā (Küdema) līča krastā atrodas vasaras mājas komplekss, kura pieejamā jūras krasta robeža sniedzas 50 metru garumā, "Tava Māja" savulaik informēja "Baltic Sotheby's International Realty" eksperti. Ēku komplekss sastāv no divām mājām un oriģināli izveidota atpūtas stūrīša, un tas organiski iekļaujas apkārtējā ainavā: tie ir guļbaļķu nami ar zvejnieku ciematos tik raksturīgajiem salmu jumtiem.

Lielākā ēka sastāv no plašas halles ar kamīnu, atvērtā plānojuma dzīvojamās istabas un virtuves un bāra, vannas istabas un vairākām guļamistabām, kur no mansarda stāva balkona paveras skaists skats uz Kudemā līci. Uz jūras pusi pavērsta terase, kuru ieskauj guļbaļķu margas, bet galdi un soli veidoti no masīvi tēstiem koka baļķiem. Pagrabstāvā iekārtotas saimniecības telpas.

Viesu māja ir uz pusi mazāka guļbaļķu māja – 45 kvadrātmetru platībā – un tajā ir guļamistabas, vannas istaba un garāžas-noliktavas telpa, kuru var izmantot arī laivas glabāšanai. Dārza grila svinībām un laiskai atpūtai varat izmantot oriģinālo atpūtas stūrīti ar skatu uz Kudemā līča piekrasti un Panga krastu. Tas ir veidots no dabīgiem laukakmeņiem un kaļkamens, galds ir iztēsts no masīva kaļķakmens, bet kā krēsli brīvā dabā tiek izmantoti masīva koka kluči. Šeit pat atrodas arī kūpinātava, ir plaša ugunskura vieta. No māju kompleksa līdz jūrai ved koka dēlīšu laipa. Visu kompleksu ieskauj kaļķakmens plākšņu žogs.

Vasaras ēku komplekss aprīkots ar visām nepieciešamajām komunikācijām: ir elektrība, dziļurbums, siltais ūdens. To var ērti sasniegt no līdzās esošā ceļa, kā arī ar jahtu vai motorlaivu, jo tuvumā ir piestātne. Šī esot ideāla vieta vasaras atpūtai gan ģimenei, gan arī plašākam viesu pulkam.

Turpinājumā iepazīsties ar vēl citām šarmantām kaimiņzemju mājiņām, kuras pārsteidz ar orģinalitāti.