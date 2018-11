Patriotiski dekori un stiprās spēka zīmes: kā māju rotāt svētku gaidās

18. novembris nāk ar lielu joni, tāpēc laicīgi nepieciešams padomāt par galda klājumiem un arī mājas uzpošanu, lai godam varētu sagaidīt mūsu tēvzemes 100. dzimšanas dienu. "Tava Māja" no savas padomu vācelītes ir sarūpējusi virkni ar ieteikumiem, kas palīdzēs gatavoties svētkiem!

Svētku sajūtu mājās var radīt ne tikai gards svētku mielasts un eleganti noformēts galda klājums, bet arī dekori un ziedi sarkanbaltsarkanos toņos. Savukārt īpašu mājīguma sajūtu varēsi iegūt, ja iedegsi sveces, kas ir tumši sārtos toņos, baltos vai arī saliktas pamīšus kā Latvijas karogs. Atceries, ka līdztekus visiem karodziņiem un lentītēm sarkanbalstsarkanos toņos vari arī novietot īpašās latvju spēka zīmes, tādējādi iekodējot namā saticīgu dzīvošanu, drošību, pārticību, veselību un veiksmīgu sadzīvi. Šajā rakstā vari izlasīt plašāk par spēka zīmju pielietojumu.

"Tava Māja" no savas padomu pūra lādes ir ne tikai izcēlusi saulītē rakstus par to, kā izmazgāt iedzeltējušus galdautus, nospodrināt traukus un tikt galā ar sveču vasku, bet arī to, kā skaisti saklāt galdu.

Savukārt īpašu gardu maltīti palīdzēs uzburt "Delfi" gardākā sadaļa – "Tasty", kurā vari smelties virkni ar gardām receptēm savam svētku galdam. Rakstā zemāk arī atradīsi dažas no tām.

Lai skaisti svētki!