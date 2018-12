No ķērpjiem, priežu skujām un dzijas – radošas idejas adventes vainagiem

Jau svētdien, 2. decembrī, aizdegsim adventes vainagos pirmo svecīti, kā rezultātā būsim ar vienu soli tuvāk gada baltākajiem un sirsnīgākajiem svētkiem – Ziemassvētkiem. Svētku neatņemama sastāvdaļa ir ne tikai eglīte, bet arī adventes vainags, kas simbolizē svētku gaidīšanas laiku. Iedvesmojies no "Tava Māja" sarūpētās padomu vācelītes, lai pats saviem spēkiem darinātu vainagu!

Adventes vainagu darināšanā nav striktu noteiktumu attiecībā uz lielumiem, materiāliem vai formu. Protams, klasiski un apaļi skuju vainadziņi ir iecienītākie, bet mūsdienās arvien vairāk popularitāti iemanto tādi adventes vainagi, kas ir darināti no dažādiem materiāliem un nieciņiem. Tas pats attiecināms uz sveču krāsu, formu un lielumu – viss atkarīgs no paša gaumes un radošuma! Daži izvēlas atšķirīga augstuma sveces, bet citi atkal visas vienādas.

"Tava Māja" no savas padomu vācelītes ir sarūpējusi ne tikai klasiskus vainagus, bet arī ko neierastāku, piemēram, no dzijas bumbulīšiem vai ātri izveidojamo adventes vainagu no zariņiem un ķērpjiem. Nav arī teikts, ka vainagi jāveido tikai no salmu pamatnes, jo tos var darināt arī floristikas oāzē. Šeit atradīsi video pamācību, kā izveidot vienkāršu adventes vainagu, kur dabas materiāli ir sasprausti zaļajā floristikas oāzē.

Neaizmirsti, ka svētku laikā un arī ikdienā jāievēro ugunsdrošības noteikumi! Nekādā gadījumā vainagu neatstāj bez uzraudzības.

Lai izdodas izveidot krāšņu adventes vainagu!