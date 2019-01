Lietas, kuras jaunajā gadā var izmest bez žēlastības

Atbrīvoties no visa liekā – šī var būt lieliska apņemšanās 2019. gada sākumā. Lai to īstenotu, "Tava Māja" no savas padomu vācelītes ir sarūpējusi rakstus par lietām, kurām jāteic ardievas. Iespējams, brīvdienas ir īstais laiks kārtīgai revīzijai mājoklī!