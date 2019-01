Pasakainu skatu ieskautas: 11 šarmantas mājiņas kalnos

Cilvēku fantāzijām nav robežu – mājas tiek celtas alās, vecos ūdenstorņos, koku galotnēs un citās visneiedomājamākās vietās. Mājokļi un viesnīcas tiek celtas arī kalnos, kur vairāku desmitu metru augstumā paveras pasakains skats uz kalnu smailēm, plašumiem vai mākoņiem, kas lēnām slīd pāri kalnu virsotnēm.

Tā kā Latvijas augstākais punkts virs jūras līmeņa ir Gaiziņš, tas tomēr nevar spēkoties ar iespaidīgām kalnu grēdām Šveicē, Francijā vai citviet pasaulē.

"Tava Māja" no savas padomu lādītes ir sarūpējusi vairākus stāstus par mājām dažādās pasaules valstīs, kas ir uzslietas kalnos, to nogāzēs vai izcirstas pašā kalnā kā tāda ala. Šāda apbūve nav no tām vienkāršākajām, toties gala rezultāts ir elpu aizraujošs. Lai gan šķiet, ka ar pasakainu māju kalnos būtu gana, īpašumos ir izveidoti pat baseini, kuros var peldēties un pie reizes baudīt gleznainos skatus uz apkārtni.

Piemēram, viena no šādām neparastām mājām ir ASV Ārkanzasas štata pilsētā Pertenonā, Ozarkas kalnos. Sākotnēji tajā bijusi bumbu patvertne, bet pēc tam tā pārvērsta luksusa klases dzīvojamā mājā, kuru savā īpašumā var iegūt par nieka 2,75 miljoniem ASV dolāru jeb aptuveni 2,37 miljoniem eiro. Plašāku informāciju par šo mājokli vari izlasīt šajā rakstā.

Arī slavenības nesmādē dzīvi kalnos vai kalnu ielejās. Piemēram, īpašumu kalnos iegādājās "Krēslas" zvaigzne Roberts Patinsons, kā arī mūžībā aizgājušais aktieris Robins Viljams.

Lai arī Latvijā nav šādu greznu mājokļu kalnos – varam vien pasapņot un apbrīnot celtnes citviet pasaulē.