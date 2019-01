No atkausēšanas līdz nepatīkamo smaku novēršanai – viss par ledusskapja tīrīšanu

Virtuve nav iedomājama bez ietilpīga ledusskapja, kurā uzglabāt visus nopirktos labumus. Arī šai iekārtai nepieciešama ģenerāltīrīšana, tāpēc "Tava Māja" ir apkopojusi noderīgus ieteikumus, lai šo darbiņu varētu veikli izdarīt.

Lielākoties pastāv divas problēmas – saldētavas pārvēršanās par īstu ledus kluci vai arī nepatīkams aromāts, kas ieperinājies ledusskapī. Zemāk atradīsi rakstus, kur ir virkne ar ieteikumiem, lai šīs abas problēmas vērstu par labu. Savukārt "Tava Māja" no pieredzes var ieteikt diezgan efektīvu veidu, lai ledus gabaliņus izdauzītu no saldētavas – talkā jāņem gaļas āmurs. Vēl citus padomus, kā atbrīvoties no ledus kārtas saldētavā, atradīsi šajā rakstā.

Ledusskapja tīrīšanā var izmantot veikalos nopērkamos tīrīšanas līdzekļus, bet tāpat lieliski noderēs arī mājās pieejamie produkti, piemēram, rupjā sāls, soda, sīpols un citi. Vai zināji, ka kafijas biezumi, auzu pārslas un citrons būs labs palīgs, lai likvidētu nepatīkamo aromātu? Šajā rakstā vari uzzināt vēl citus ieteikumus smaku likvidēšanā, kurus iesaka eksperti un "Cālis" foruma aktīvisti.

Tāpat liec aiz auss – ja ledusskapim veidojas kādas problēmas, piemēram, tas nesaldē, veidojas mitrums vai ierīcē ir dzirdams troksnis, tad labāk vērsies pie speciālista.

Lai raita ledusskapja uzpošana!