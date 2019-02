Noderīgas idejas, kur mājsaimniecībā izmantot tējas maisiņus un kafijas biezumus

Aukstais laiks ir domāts tam, lai baudītu sildošus dzērienus, piemēram, gardu tēju vai kafiju. Lai gan lielākoties tējas maisiņi un kafijas biezumi nonāk atkritumu tvertnē, tiem var rast arī otrreizēju pielietojumu, tāpēc "Tava Māja" no savas padomu vācelītes ir sarūpējusi rakstus par to, kur lietderīgi izmantot tējas maisiņus un kafijas biezumus.

Ņem vērā, ka kafijas biezumus nevajadzētu izliet izlietnē, jo var aizdambēties kanalizācija. To pašu varētu attiecināt arī uz tējas biezumiem. Kā savulaik "Tava Māja" norādīja santehnikas eksperts Roberts Ansons, ar kafijas biezumu liešanu nevajadzētu aizrauties vecos mājokļos, kuros ir čuguna caurules, bet jaunajās mājās, kur ir jaunā tipa caurules, kas nav izgatavotas no čuguna, kafijas biezumus drīkst liet izlietnē, jo tie neko ļaunu nenodarīs. Šajā rakstā vari izlasīt plašāku eksperta skaidrojumu par to, vai kafijas biezumi kaitē kanalizācijai.

Kafijas biezumi un tējas maisiņi var būt lielisks palīgs mājas darbos, piemēram, tējas maisiņi var palīdzēt neitralizēt nepatīkamos aromātus ledusskapī, kā arī tie noderēs ēdienu pagatavošanā, jo ar tējas maisiņiem varēs iegūt neparastu garšu rīsus, ja tējas maisiņu pievienos ūdenī, kur tiks vārīti rīsi. Savukārt ar kafijas biezumiem efektīvi var noberzt arī podus, izgatavot aromātisku skrubi sejai vai pat palutināt telpaugus. Netradicionālus kafijas izmantošanas veidus mājoklim vari apskatīt šeit.

Rakstos zemāk atradīsi vēl citas radošas un noderīgas idejas, kur mājoklī izmantot kafijas biezumus un tējas maisiņus. Ja arī tu zini kādu neparastu ideju, kur pielietot brūngano masu vai tējas pārpalikumus, padalies ar to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.