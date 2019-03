Fen-šui knifi mājokļa iekārtošanā: no nevēlamiem priekšmetiem līdz laimes pievilinātājiem

Mājokļa iekārtošanā dažādas idejas var smelties ne tikai no iedvesmojošām mājaslapām, grāmatām un žurnāliem, bet arī no citu tautu pieredzes. "Tava Māja" no savas padomu vācelītes šoreiz ir sarūpējusi rakstus, kuros apskatīta mājokļa iekārtošana pēc fen-šui likumiem.