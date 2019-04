Pelējums uz sienas un virsmām: padomi, kā no tā atbrīvoties

Pelējums mājoklī ir nejauka parādība, kas telpās var radīt lielu postu, kā arī nodarīt ļaunumu mājinieku veselībai. "Tava Māja" no savas padomu vācelītes ir sarūpējusi rakstus par to, kā cīnīties ar pelējumu mājoklī, kas noderēs dažādās dzīves situācijās.

Pelējums nerodas no nekā, tāpēc svarīgi ir ne tikai sākt cīņu pret to, bet arī saprast, kāpēc tas ir izveidojies. To var apkarot, bet nav izslēgts, ka pēc kāda laika tas atkal neizpletīsies visā savā krāšņumā. Šajā rakstā vari uzzināt, kāpēc pelējuma sēnīte mēdz iedzīvoties dažādās mājokļa telpās.

Lielveikalu klāsts ir plašs ar dažādiem ķīmiskiem ieročiem, kas palīdzēs cīņā pret pelējuma sēnīti, bet, ja neesi ķīmisko lietu piekritējs, tad vari pamēģināt kādu no tautas metodēm, ņemot talkā to, kas atrodams virtuves skapīšos, piemēram, etiķi vai dzeramo sodu. Kā atbrīvoties no pelējuma bez ķīmiskiem līdzekļiem, lasi šeit. Tāpat ir arī vairāki uzņēmumi, kas piedāvā nepatīkamo darbiņu paveikt saimnieku vietā, dezinficējot telpas un piedāvājot labākos risinājumus, lai šī problēma neskartu nākotnē. Atliek vien izvēlēties savam maciņam un iespējām tīkamāko variantu, lai ātri vien likvidētu pelējumu mājoklī!

Ja arī tev ir kāds padoms, kā efektīvi atbrīvoties no pelējuma mājoklī – padalies ar pārējiem! Raksti to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv.