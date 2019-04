No aizsvīduša stikla līdz nepareizai mazgāšanai: logu ķibeles un to risinājumi

Logi ir mājas acis, kuriem pavasarī tiek pievērsta īpaša vērība, jo no tiem notrauc netīrumus, lai saules stari varētu ieplūst mājoklī arvien spožāk. "Tava Māja" no saviem krājumiem šoreiz ir sarūpējusi stāstus par logiem un pieļautajām kļūdām ne tikai to kopšanā, bet arī ekspluatācijā.

Lai gan šķiet, ka logu tīrīšana ir elementārs darbiņš, jo jāņem rokās ir tikai lupatiņa un tīrāmais līdzeklis, tā nebūt nav. Noteikti ikviens kādreiz ir saskāries ar visai izplatītu problēmu, proti, švīkām, kuras paliek uz stikla. Tāpat netīšām gadās lupatiņu piespiest pie loga rāmja, kā rezultātā uz stikla parādās melna svītra vai putekļu pleķis. No kļūdām mācās, tāpēc šeit vari izlasīt, kādas ir izplatītākās kļūdas logu mazgāšanā. Tāpat arī "Tava Māja" ir sarūpējusi citus rakstus par to, kā labāk nomazgāt logu rāmjus vai iztīrīt spraugas.

Diezgan bieža problēma ir arī logu svīšana, kā rezultātā viss stikls ir norasojis. Tāpat arī gar logiem mēdz "svilpot vējš", kas mājoklī dzen iekšā aukstā gaisa vēsmas. Visām šīm uzskaitītajām problēmām ir risinājumi, kas nenozīmē uzreiz to, ka jāsteidz taisnā ceļā uz veikalu, lai iegādātos mājoklim jaunus logus. Kā "Tava Māja" atklāja uzņēmuma SIA "A.V.U." pārstāvis Gatis Kalniņš, ja logi svīst no iekšpuses, tad, iespējams, vaina ir meklējama pašā telpā, kur ir liels mitruma līmenis. Zemāk vari izlasīt vēl citu ekspertu padomus par to, kā rīkoties, ja mājā svīst logi vai gar tiem pūš vējš.

Tāpat pavasarī īsti blēņdari ir putni, kas apgāna logus un palodzes. Arī šai ķibelei "Tava Māja" ir radusi risinājumu, kuru vari izlasīt šeit.

Ja arī tev ir kāds jautājums par logu kopšanu, uzstādīšanu vai kādiem citiem darbiņiem mājoklī, tad droši raksti to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv.