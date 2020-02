Ģenerāltīrīšana gultasveļai: padomi, kas noderēs veļas dienai

Pavasara gaidās laiks padomāt par dienu, kad veikt mājoklī lielo ģenerāltīrīšanu – sākot ar logu mazgāšanu līdz pat spilvenu izdauzīšanai no putekļiem. "Tava Māja" šoreiz ir sarūpējusi gultasveļas tīrīšanas padomus, jo arī tekstilijām ik pa laikam nepieciešama lielā ģenerāltīrīšana.

Gultasveļa ir viena no tām tekstilijām, kuras, ja salīdzina ar aizkariem, mazgājam visbiežāk. Kamēr vieni nepievērš lielu uzmanību tam, kā pareizi mazgāt gultasveļu, lai tā nenomazgātos vai nesaveltos, citi vienkārši bez lielas domāšanas to liek veļasmašīnā, pievieno klāt mazgājamo līdzekli un liek iekšā elektroierīcē. Šoreiz padomu izlasē esam uzskaitījuši padomus par to, kā pareizi mazgāt gultas veļu, lai tā pēc iespējas ilgāk būtu gluži kā jauna.

Neaizmirsti arī, ka ģenerāltīrīšanā vēlams padomāt par gultas matrača tīrību, jo pēc tam uz tā tiks klāti virsū smaržīgie palagi, segas pārvalks un likti spilveni. Kā atbrīvot gultas matraci no putekļiem, lūko šeit. Savukārt šajā rakstā varēsi aplūkot noderīgu pamācību, lai izveidotu patīkamu tekstiliju aromatizētāju, kas būs kā lielisks punktiņš "uz i", kad gultasveļa būs izmazgāta, izžāvēta, izgludināta un uzklāta.