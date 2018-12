Foto: Galvaspilsētas šarms – pieci moderni dzīvokļi Rīgā

Dzīve galvaspilsētā paver daudz plašu iespēju – sākot no dzīvesvietas izvēles līdz pat izklaides pasākumiem. Katrs var sev atrast tīkamāko dzīvesvietu, piemēram, vēsturisku namu, mūsdienīgu jaunceltni, renovētu namu, privātmāju vai daudzdzīvokļu māju. Nekustamo īpašumu portāls City24.lv piedāvā aplūkot piecus modernus dzīvokļus Rīgā, kur baudīt dzīvi kūsājošajā galvaspilsētas ritmā.

Ar skatu uz Daugavu

Foto: City24.lv

Kurš gan negribētu kādreiz dzīvot ūdenstilpņu tuvumā. Arī Rīgā paveras šāda iespēja, jo cauri galvaspilsētai plūst Daugava. Nekustamo īpašumu portāls vēsta, ka modernu dzīvokli, kurā ir divi stāvi, var iegādāties arī upes kreisajā krastā – Mūkusalas ielā.

Tajā ir mūsdienu interjera dizaina aktuālākās tendences, bet īpaša odziņa ir tas, ka dzīvoklis atrodas ēkas augšējā stāvā, un no tā paveras gleznainais skats uz Likteņupi.

Stilīgs mansarda dzīvoklis ar klavierēm istabas vidū

Foto: City24.lv

Dzīvei ēkas augšējos stāvos ir daudz priekšrocību, un viena no tām ir tieši skaistais skats, kas paveras uz galvaspilsētas ieliņām vai jumtu korēm. Klusajā centrā savus jaunos īpašniekus gaida omulīgs dzīvoklis Pulkveža Brieža ielā, kur ir dažādi oriģināli interjera elementi, piemēram, 55 kvadrātmetrus plašās viesistabas vidū ir veclaicīgas klavieres.

Košais dzīvoklis minimālisma stilā

Foto: City24.lv

Drosmīgajiem pieder pasaule! To varētu teikt par dzīvokli renovētā namā Rīgas centrā – Brīvības ielā, kas ieturēts košos toņos. Kā uzsver nekustamo īpašumu portāls, no vienas puses – tajā atrodama spilgta krāsu gamma, no otras puses – toņi nav uzbāzīgi, jo perfekti iederas minimālisma stila interjerā.

Košās krāsas nav vienīgā dzīvokļa odziņa, jo tajā ir arī skaisti griestu dekori, elegantas parketa grīdas un citas pārdomātas nianses.

Dzīvoklis ar terasi virs Rīgas jumtu korēm

Foto: City24.lv

Ja dzīvoklim vai mājoklim ir terase, tad tā ir ideāla kombinācija! Uz tās var ne tikai malkot kafiju vai vērot zvaigznes, bet arī iekārtot savu zaļumu stūrīti. Šādu opciju var baudīt saulainajā dzīvoklī Indrānu ielā, kurā dominē gaišās krāsas.

Kā raksturo nekustamo īpašumu portāls, gaišas krāsas veiksmīgi mijiedarbojas ar koka elementiem un gaumīgiem interjera priekšmetiem.

Dzīvoklis kā no pasakas

Foto: City24.lv

Ikviens savulaik bērnībā ir sapņojis princešu vai prinču cienīgu dzīvi. Šādu iespēju var izbaudīt četru istabu dzīvoklī Marijas ielā, kurš iekārtots kā pasaku namiņš. Dzīvoklis ieturēts baltos un trikīzzilos toņos, bet īpaša mājokļa odziņa ir pārdomātās interjera detaļas, piemēram, porcelāna slēdži, vēsturiski ģipša dekori, oša parkets, kamīns un daudz kas cits.