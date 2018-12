Foto: Kā kurzemnieks Kaspars vecām lietām piešķir otro dzīvi

"Dieva dots talants, jo no katras lietas atradīs, ko izveidot," – tā par savu vīru Kasparu saka sieva Sarmīte Dzērve. Viņš piešķir lietām otro elpu, radot fantastiskus priekšmetus mājai un dārzam, kas izvietoti ģimenes īpašumā "Dzērvītes" Engures novadā, Smārdes pagastā.

Ģimenes ligzdiņā ik uz soļa ir vērojami Kaspara skaistie darinājumi, kuros ieliktas lielas pūles, izdoma un krietna deva pacietības. Tapusi īpaša kūpinātava, kas izveidota kā multfilmas "Minjoni" tēls, skaists mājas nosaukuma uzraksts "Dzērvītes", neparasti puķu podi, ziedu aka, akmeņu ieskauta strūklaka, galdiņi un daudz kas cits. "Galva ir pilna ar idejām," savu vīru slavē Sarmīte, kura vīra krāšņos darbus bagātina ar dažādām pašas stādītām puķēm un puķu podiem.

Ik pa laikam ar oriģinālajiem darbiem ģimene padalās ar "Facebook" lietotājiem, izpelnoties uzslavas un apbrīnu. Kā atzīst paši saimnieki, tad viņi darbus netirgo, bet vēlas iedvesmot arī citus, lai lietām piešķirtu otro dzīvi, kā arī to, kādus skaistus darbiņus var izveidot pašu rokām. Kaspars arī atzīst, ka ir gribētāji, kas vēlējušies savā īpašumā viņa darbus, piemēram, "Minjona" kūpinātavu, bet šāda kūpinātava būtu ļoti dārga, jo taisīta no tā, kas bija atrodams pašu mājās, proti, veca ūdens resīvera.

"Jāsāk ar gribēšanu," tā par darbu izveidi teic Kaspars, kurš saviem spēkiem izveidojis arī dārza galdiņu un ugunskura vietu. Piemēram, galdiņš – malkas turētājs tapis no veca zobrata, ko Kasparam atvedis paziņa. Savukārt atbilstoša diametra stikls atrasts lietotajās mēbelēs. Stiklu viņš pielīmējis pie zobrata ar līmes palīdzību. Veikli darbojoties, šādu galdiņu Kaspars izveidojis divos vakaros. Taujāts, vai šādu galdiņu var atstāt pa vasaru ārā, Kaspars norāda, ka nekas tam nenotiks. "Varbūt malciņa būs jānomaina," pieļauj saimnieks.

Galdiņš kalpo lieliski, lai glabātu malku, kas noderīga ugunskura kurināšanai, kurš atrodas dažus metrus nostāk. Arī ugunskura vieta ir Kaspara roku darbs. Lai to izveidotu, viņš sākotnēji noņēmis zālāja virskārtu, izlocījis plastmasas cauruli, kuru aplicis ap ugunskura vietas malām, bet tās viducī ielicis riepu. Riepa sākotnēji iebetonēta, bet vēlāk tā izņemta laukā. Pēc tam tās vietā salikti ķieģeļi. "Pieliku klāt cementam sarkano pigmentu, tad akmentiņus saliku iekšā," piebilst ugunskura vietas izveidotājs. "Man netīšām ugunskura vieta sanāca kā dzirnakmens."

Arī metināšanas darbus viņš veicis pats, lai virs ugunskura būtu āķi, kur iekārt zupas katlu. "Uztaisīju sešas reizes lētāk kā veikalā," tā par savu veikumu teic radošais saimnieks, kuram pat diennakts tumšais laiks nav šķērslis, jo tad iedegti automašīnas lukturi, lai varētu pabeigt ugunskura vietu.

Kaspars ar lepnumu un aizrautību stāsta, ka pats savām rokām restaurējis zirga ratus, kurus iegādājies galīgi sapuvušus. Viņš skatījies internetā kā citi restaurē. "Ir galdnieki, kas izfrēzē, bet man tas nepatika," atzīst Kaspars, kurš šī iemesla dēļ visu veic pats savām rokām. Lai restaurētu ratus, "Dzērvīšu" saimnieks veltījis 15 vakarus, katru vakaru darbojoties apmēram trīs stundas.

"Tas viss ir pašu priekam," uzsver Kaspars. Viņš ikdienā strādā pārtikas uzņēmumā, kurš audzē un pārstrādā dažādas ogas, bet aizraušanās ar vecajām lietām un skaistumlietu darināšanu ir viņa hobijs. Sarunā ar "Tava Māja" viņš atzīst, ka speciāli nav apguvis amatnieka prasmes kādā no izglītības iestādēm. "Man māsīca no Skotijas teica – stāsti, kur to šo visu iemācījies? Smejos – atlidoja mūza un tapa!" joko Kaspars, kuram ir ļoti daudz radošu ideju, lai tās varētu realizēt "Dzērvītēs". Šo māju saimnieki ir lielisks piemērs tam, ka ne vienmēr lietas vajag iegādāties veikalā. Ja vien ir kripatiņa pacietības, izdomas, tad skaistu un oriģinālu dekoru var izveidot pats savām rokām.

Foto ieskats Kaspara darbos, kas rotā "Dzērvītes":