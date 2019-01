Foto: Moderna pils Īrijā, kurai ir savs bruņinieks

Ja kādreiz esi tīkojis dzīvot pasakainā pilī, tad šādu iespēju var izbaudīt, kļūstot par saimnieku 4 miljonus britu sterliņu mārciņu (aptuveni 4,43 miljoni eiro) vērtajai pilij ar bruņinieku Īrijā.

Kā norāda "Vida Press", uzņēmējs Kevins Rīrdons no laivas Kenmeras līča krastā pamanījis izpostīto celtni un nolēmis to iegādāties. Sākotnēji viņš domājis, ka tā ir neliela viduslaiku pils, bet beigās izrādījies, ka tas ir tējas namiņš. Rīrdonam bija nepieciešami divi gadi, lai izpirktu īpašumu un mežu no vietējās mežsaimniecības pārvaldes. Viņš gan nevēlējās tur būvēt pili, bet plānotāji uzstāja pretējo, kā rezultātā viņš tomēr nolēma būvēt pili.

"An Culu" pils izskatās vēsturiska, bet patiesībā to pirms 20 gadiem uzcēla Rīrdons, vēsta "Vida Press". Viņš iztērējis vairākus tūkstošus britu sterliņu mārciņu, lai radītu gotisko pili, kurā ir tilts un pat ala ar peldbaseinu.

Foto: Vida Press

Pils būvēta pēc augstākajiem standartiem, tai ir arī vairākas detaļas, kas piešķir ēkai senatnīgu auru, piemēram, iespaidīgi kamīni. Tāpat pils ir pilnīgi pretēja filmās redzētajām pilīm, kas ir drūmas un tumšas, jo šī pils ir ļoti omulīga un silta ģimenes ligzdiņa. Kā jau pilīm pienākas, to "apsargā" bruņinieks.

Savukārt tējas namiņš gan tagad ir kļuvis par vienu veselu īpašumu, jo ir iekļauts pils kopējā ansamblī, skaidro "Vida Press".

Foto ieskats modernajā pilī: