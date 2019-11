Izglābt no nolemtības: trīs Latvijā atjaunotas dzirnavas, kas piedzīvojušas pārvērtības

Ir ļoti daudz pussarbrukušu ēku, kas gaida savu īsto cilvēku, lai tā atkal iegūtu savu otro elpu. Ir arī virkne ēku, kas kā fēnikss no pelniem ir atdzimušas jaunā un skaistā veidolā, tajā skaitā arī dzirnavas.

Šoreiz "Tava Māja" no sava stāstu krājuma ir sarūpējusi iedvesmojošus stāstus par dzirnavu pārvērtībām. Šeit īpaši jāizceļ saimnieku pūles un gribasspēks, jo bez viņiem šie nami atkal neuzmirdzētu no jauna. Stāstu krājumos varēsi izlasīt saimnieku lielākos izaicinājumus, kā arī aplūkot fotogrāfijas pirms lielajām pārvērtībām. Šīs ēkas arī mūsdienās ir pārtapušas arī nedaudz citā veidolā, jo vairs nepilda dzirnavu funkcijas, bet tajās ir izveidotas nakstmītnes.

Savukārt šajā rakstā vari izlasīt 11 stāstus par īpašumiem Latvijā, kas paglābti no sabrukšanas. Rakstā varēs izlasīt ne tikai stāstus par privātmājām, bet arī veciem šķūnīšiem, vēsturiskām muižām un pat siltumnīcu.

No drupām līdz atjaunotam vēstures šarmam – stāsts par Springšļu dzirnavām Līgatnē

Foto: Privātais arhīvs



Ir stāsti, kas pierāda – nevis cilvēks meklē māju, bet māja atrod cilvēku. Stāstā par Springšļu dzirnavām atklājas tik daudz sakritību un interesantu lietu, ka ir skaidrs – dzirnavu drupas un pamestā nomale tā vien gaidīja ģimeni, kas entuziastiski pārņemtu šeit saimniekošanu. Lielākajai daļai, ieraugot drupas pamestā nostūrī, nolaistos rokas kaut ko darīt, bet ne Zipu ģimenei, kuru tieši uzrunājusi šī nolemtības sajūta un likusi rīkoties, sniedzot otro dzīvi īpašumam un atjaunojot vēsturi.

Dzīvot vējdzirnavās: apbrīnojami atjaunota celtne Talsu apkaimē

Foto: Publicitātes foto



Retais, ieraugot sadrupušas dzirnavas, iedomātos tās atjaunot, turklāt nevis par funkcionējošām dzirnavām, bet par vietu, kur dzīvot. Itālis vārdā Džuzepe Rikardi, kas jau vairākus gadus dzīvo Latvijā, tekoši runājot latviešu valodā, nu jau pirms padsmit gadiem nožēlojamās drupās ieraudzīja potenciālu un savas mīļotās sievietes, latvietes Agras dēļ tās iegādājās, lai radītu vietu, kur abiem baudīt lauku romantiku.

Ciemos: Valdgales vējdzirnavas, kurās jau 15 gadus saimnieko itālis Džuzepe



Pa ceļam no Talsiem uz Dundagu ceļa kreisajā pusē stalti ceļas Valdgales vējdzirnavas, kurās jau 15 gadus saimnieko itālis Džuzepe Rikardi, vēsta Talsu televīzija. Viņš tās no gruvešu kaudzes ir izveidojis par skaistu skatu torni, no kura paveras brīnišķīga ainava uz novada ārēm.

