Spoku pilsēta ar pamestām pilīm – Disneja ciematiņa krahs Turcijā

Spoku pilsētas cienīgs skats – to viennozīmīgi var teikt par "The Burj Al Babas" 587 ēku kompleksu Turcijas ziemeļos esošajā Bolu provincē, kas piedzīvoja krahu, kā rezultātā iecere par grezno dzīvi smalkās pilīs ir izplēnējusi.

Kā ziņo aģentūra "Bloomberg", sākotnējā projekta iecere bijusi visnotaļ grandioza – pilis paredzētas bagātniekiem, kuri tajās varētu baudīt luksusa dzīvi, bet būvniecības uzņēmumam "Sarot Group" tika pasludināts bankrots, jo tas bija iedzīvojies parādā, kas bija lēšams ap 27 miljoniem ASV dolāru jeb aptuveni 23,69 miljoniem eiro. Tiesa, būvniecības uzņēmums vēl ir apņēmības pilns, ka projekts izķepurosies no krīzes.

Piļu būvniecība tika sākta 2014. gadā. Kopumā šajā ciematā bija paredzēts uzcelt 732 villas, peldbaseinus, turku pirtis, spa un skaistumkopšanas centrus, restorānus, kino, basketbola un tenisa laukumus, iepirkšanās centru un mošeju, vēsta informācija projekta mājaslapā. Pirms bankrota pasludināšanas kompānija paspēja uzcelt vien 587 pilis no 732.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

350 no 587 pilīm, kuru cena svārstījās no 370 tūkstošiem līdz 530 tūkstošiem ASV dolāru jeb 324,59 tūkstoši līdz 465 tūkstoši eiro, iegādājās naudīgi pircēji no Kataras, Bahreinas, Kuveitas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Saūda Arābijas, bet ar to nebija pietiekami, atzīmē medijs. Tieši pircēji bijuši tie, kuri rosinājuši būvēt mājas, kas izskatās pēc pilīm.

"Projekta vērtība ir 200 miljoni ASV dolāru (175 miljoni eiro)," laikrakstam "Hurriyet" pērn apgalvoja "Sarot Group" priekšsēdētājs Mehmets Emins Jerdelens. "Mums vajadzētu tikai pārdot 100 ēkas, lai nomaksātu mūsu parādu. Es ticu, ka mēs tiksim pāri krīzei četru vai piecu mēnešu laikā."