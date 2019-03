Foto: Laukakmens māja Igaunijā, kas pārvērsta brīnišķīgā brīvdienu paradīzē

Paradīze zemes virsū – to viennozīmīgi var teikt par lauku īpašumu Igaunijā, kurā jūtams vēsturiskais šarms. Ēka ieguvusi otro elpu, jo tajā ienestas modernas vēsmas un mūsdienīgs interjers.

Kā vēsta "Delfi Dekor", šis īpašums atrodas Jārvamā reģionā. Tas tiek pārdots par 189 900 eiro. 465 kvadrātmetrus lielais komplekss atrodas vien 116 kilometrus no Tallinas un aptuveni 100 kilometrus no Pērnavas. Savulaik šīs ēkas bijušas daļa no Eistveres muižas īpašuma, kurā dzīvojuši strādnieki, bet mūsdienās ēkas ir pārvērstas līdz nepazīšanai, jo tās izveidotas par iespaidīgu atpūtas kompleksu, kuru jaunie saimnieki varēs izmantot pēc ieskatiem, proti, dzīvot tajā paši vai arī pārvērst to par mītni tūristiem.

Kopējā zemes platība ir 8,9 hektāri, no kuriem 7 hektārus aizņem mežs, bet pārējo – iekoptais dārzs, kas izskatās gluži kā parks. Kompleksā atrodas dzīvojamie namiņi, klēts, grila namiņš, rotaļu mājiņa, rotaļu laukums bērniem un siltumnīca.

Pati galvenā un iespaidīgākā ēka, kas ir celta 1864. gadā, ir veidota vācu stilā, raksta "Delfi Dekor". 350 kvadrātmetru lielajā mājā ir foajē, liela dzīvojamā istaba, vannasistaba, darbnīca un citas telpas. Savukārt ēkas otrajā stāvā, kas vēl nav pabeigts, paredzēta liela dzīvojamā istaba ar kamīnu, iespaidīga virtuve un trīs guļamistabas. Tāpat ēkā ir lieli logi, kā rezultātā telpas ir gaišas un mājīgas. Arī pārējie divi namiņi ir pielāgoti dzīvošanai, jo tajos ir guļvietas, labierīcības un arī vannasistabas.

Ievērības cienīgs ir arī kompleksa dārzs, jo tajā aug eksotiski augi, piemēram, aprikožu un nektarīnu koki. Tāpat te aug arī vīnkoki, zemenes un daudz kas cits. Pirms septiņiem gadiem izveidots arī augļkoku dārzs, kurā sastādītas ābeles, ķirši, plūmes un ogu krūmi. Savukārt īpašs stūrītis atvēlēts garšaugiem, jo tie rotā akmens dārzu.

Foto ieskats īpašumā:

